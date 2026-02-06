Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 7 de febrero
Mendoza renueva su agenda este sábado 7 de febrero con actividades pensadas para distintos intereses.
El sábado 7 de febrero promete una pausa distinta en la rutina. La agenda cultural mendocina reúne experiencias que cruzan arte y emociones, proponiendo un recorrido que va del disfrute íntimo al encuentro colectivo, con opciones para todos los gustos.
Estas son algunas de las actividades en Mendoza que marcarán la jornada:
El Banquete del Corazón. Un viaje sensorial del yo al nosotros: una experiencia que propone trabajar el amor propio y los vínculos a través de una cena consciente y un recorrido vivencial.
Dónde: la Negra Nilda (Godoy Cruz).
Horario: 21 horas.
Las reservas se hacen al siguiente número de teléfono: 2612551647.
Festival Bodoc de Literatura Fantástica: Godoy Cruz te invita a disfrutar de charlas con especialistas, feria literaria y de artículos, presentaciones de libros, ilustraciones y un emotivo homenaje a la escritora Liliana Bodoc, creadora de la Saga de los Confines.
Dónde: B+M Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz).
Horario: de 18 a 22 horas.
La entrada es gratuita.
Cóndor vos no: ¿Qué sucede cuando alguien no es la elegida? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para garantizar su propio éxito? En una espiral de humor, desborde y vulnerabilidad, la obra acompaña a Sussie en un viaje absurdo hacia la cima, mientras explora el vértigo del reconocimiento y la necesidad, a veces desesperada, de ser vista. Un delirio en clave clown que indaga sobre el vuelo, el éxito y el precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzarlo.
Dónde: La Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).
Horario: 21 horas.
La entrada general tiene un costo de $12.000 y se consigue por la página EntradaWeb. Menores abonan a partir de los 3 años.
Ritual del tomate: una experiencia que convoca a familias mendocinas a reunirse para preparar salsa de manera colectiva, compartir música, vinos y disfrutar de la mejor pasta casera, celebrando tradiciones que se transmiten de generación en generación.
Dónde: Corazón de Lunlunta (Franklin Villanueva 3826, Maipú).
Horario: de 10 a 18 horas.
La entrada general tiene un valor de $85.000 y se adquiere por EntradaWeb. Cabe destacar que el organizador se reserva el derecho de modificar el programa del evento sin previo aviso.