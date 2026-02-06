Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 7 de febrero

El sábado 7 de febrero promete una pausa distinta en la rutina. La agenda cultural mendocina reúne experiencias que cruzan arte y emociones, proponiendo un recorrido que va del disfrute íntimo al encuentro colectivo, con opciones para todos los gustos.

Estas son algunas de las actividades en Mendoza que marcarán la jornada:

El Banquete del Corazón. Un viaje sensorial del yo al nosotros : una experiencia que propone trabajar el amor propio y los vínculos a través de una cena consciente y un recorrido vivencial.

El Banquete del Corazón. Un viaje sensorial del yo al nosotros.

El Banquete del Corazón. Un viaje sensorial del yo al nosotros

Las reservas se hacen al siguiente número de teléfono: 2612551647.

Festival Bodoc de Literatura Fantástica Festival Bodoc de Literatura Fantástica. Godoy Cruz.

Festival Bodoc de Literatura Fantástica: Godoy Cruz te invita a disfrutar de charlas con especialistas, feria literaria y de artículos, presentaciones de libros, ilustraciones y un emotivo homenaje a la escritora Liliana Bodoc, creadora de la Saga de los Confines.

Dónde: B+M Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz).

Horario: de 18 a 22 horas.

La entrada es gratuita.

Cóndor vos no Cóndor vos no. EntradaWeb.

Cóndor vos no: ¿Qué sucede cuando alguien no es la elegida? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para garantizar su propio éxito? En una espiral de humor, desborde y vulnerabilidad, la obra acompaña a Sussie en un viaje absurdo hacia la cima, mientras explora el vértigo del reconocimiento y la necesidad, a veces desesperada, de ser vista. Un delirio en clave clown que indaga sobre el vuelo, el éxito y el precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzarlo.

Dónde: La Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).

Horario: 21 horas.

La entrada general tiene un costo de $12.000 y se consigue por la página EntradaWeb. Menores abonan a partir de los 3 años.

Ritual del tomate Ritual del tomate. EntradaWeb.

Ritual del tomate: una experiencia que convoca a familias mendocinas a reunirse para preparar salsa de manera colectiva, compartir música, vinos y disfrutar de la mejor pasta casera, celebrando tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Dónde: Corazón de Lunlunta (Franklin Villanueva 3826, Maipú).

Horario: de 10 a 18 horas.

La entrada general tiene un valor de $85.000 y se adquiere por EntradaWeb. Cabe destacar que el organizador se reserva el derecho de modificar el programa del evento sin previo aviso.