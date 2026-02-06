Juegos Panamericanos 1990, los únicos "Juegos Olímpicos de Invierno" de América en Las Leñas

A diferencia de los Juegos Panamericanos de verano, que se celebran de forma ininterrumpida desde Buenos Aires 1951, la edición invernal del máximo evento multideportivo de América ha corrido una suerte totalmente opuesta. En 1990, el centro de esquí Las Leñas ubicado en Malargüe, fue sede de la primera y única edición de los Juegos Panamericanos de Invierno .

Contó con la participación de 97 deportistas de ocho países de todo el continente: Argentina , Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Estados Unidos . Sólo hubo un deporte, esquí alpino , y 3 disciplinas: descenso, supergigante y eslalon gigante. Cada una en las ramas masculina y femenina.

¿Por qué fue la única vez que se hizo este evento? Porque hubo muchos problemas incluso antes de comenzar. Se iba a hacer en 1989, pero por falta de nieve en Las Leñas se postergó para 1990. No obstante, ese mismo año se retrasó algunas semanas por, otra vez, pocas nevadas .

'Juegos Olímpicos De Invierno' En Las Leñas: Juegos Panamericano De Invierno 1990 Y Lo Que Viene En Milano-Cortina 2026

Finalmente la competencia fue entre el 16 y 22 de septiembre, con poca nieve. Esto afectó muchísimo al rendimiento de los deportistas, ya que solo fueron utilizadas las pistas Júpiter y Vulcano. Esto llevó a que los esquiadores enfrentasen ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en las pruebas de descenso. Todo esto provocó, por ejemplo, que el esquiador argentino Mariano Puricelli sufriera una fuerte caída y llevase a la consiguiente suspensión de la prueba.

Luego de seis días de muchas complicaciones, el medallero final terminó con once medallas para Estados Unidos (cuatro doradas, dos plateadas y cinco de bronce) y siete para Canadá (dos doradas, cuatro plateadas y una de bronce). Argentina y el resto de las delegaciones se fueron de Las Leñas con las manos vacías.

En 1993, Iba a disputarse las siguiente edición de los Panamericanos de Invierno en Santiago de Chile, pero por problemas administrativos, financieros y la negativa de Estados Unidos a competir con tan pocos eventos y deportes, llevaron a que Las Leñas 1990 fueran los primeros, únicos y últimos Juegos Panamericanos de Invierno.

Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno

Del 6 al 22 de febrero se disputan los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026, y Argentina está presente con una delegación de ocho deportistas, la mayor en 20 años. La misma está compuesta por Verónica Ravenna (luge); Tiziano Gravier, Francesca Baruzzi y Nicole Begue (esquí alpino); Franco Dal Farra, Mateo Sauma, Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo).

Al contrario de los Juegos Olímpicos de verano, Argentina aún no ha ganado ninguna medalla. El mejor resultado fue en Sank-Moritz 1928 con dos cuartos puestos en bobsleigh. Por ende, el equipo actual buscará traer a nuestro país la primera medalla de la historia olímpica invernal.