ATE levantó el paro y los aeropuertos funcionarán con normalidad el lunes

El próximo lunes 9 de febrero estaba anunciado un paro general de ATE - ANAC (Asociación Trabajadores del Estado - Administración Nacional de Aviación Civil). Sin embargo, ni bien se confirmó, el Gobierno le comunicó a los gremios que se sentará a dialogar. Es por esto que se suspendió la medida de fuerza.

El detrás de la amenaza de paro de ATE-ANAC

Este paro iba a afectar a la parte terrestre. Lo que negocian tiene que ver con que a la anterior gestión que representaba al gremio, el Gobierno le había dicho que le iba a dar un aumento en el área comercial que le corresponde por refrigerios. Pero, al cambiar las autoridades, les imprimieron el recibo de sueldo con el aumento, pero no se lo pagaron.