Pablo Moyano anunció un paro total de la planta de Coca Cola de La Matanza

El líder del Sindicato de Camioneros anunció un paro por tiempos indeterminado en la planta de Coca Cola de Tapiales.

Los trabajadores de la planta distribuidora de Coca Cola ubicada en el predio logístico lindero al Mercado Central declararon un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales. El anuncio lo realizó el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien encabezó una asamblea con 1.500 trabajadores.

Lo asambleístas también exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea.

pablo-moyano Contra la reforma laboral La medida fue anunciada el mismo día en que la CGT se reúne para decidir si va a al paro general para protestar contra la reforma laboral. En ese marco, el dirigente sindical la rechazó categóricamente y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados".

Aunque la huelga solo abarca a la planta del barrio de Tapiales, desde el sindicato de Camioneros no descartan que el conflicto se expanda al resto de las plantas de la empresa en el país.