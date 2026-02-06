Wall Street: los bonos y las acciones argentinas rebotan, pero el riesgo país se mantiene arriba de 500 puntos

Tras el acuerdo con Estados Unidos, los bonos argentinos rebotan en Nueva York al igual que los ADRs.

Los bonos soberanos argentinos avanzan en Wall Street este viernes con subas generalizadas de hasta el 0,6% tras la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, pero el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos básicos. Las acciones acompañan con alzas que llegan hasta el 18% en el panel general.

La deuda soberana en dólares con subas de hasta 0,6% en Nueva York, impulsada por el Bonar 2029. Los bonos bajo legislación local operan con caídas de hasta 0,5%, traccionados por el Global 2041.

El riesgo país se ubica en 517 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 2,1%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Banco Macro (+3,5%). Mientras que en el panel general hay acciones que suben hasta un 18%.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos, son la principal suba en el ADR de Edenor (+4,7%).