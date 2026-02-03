Wall Street: los bonos operan mixtos, mientras el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street este martes , mientras que el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. Esto se da luego de que el Gobierno confirmó que no recurrirá a los mercados internacionales de deuda para buscar rollear los vencimientos en moneda extranjera que enfrenta en lo que resta del año.

También, el movimiento del mercado se da tras la polémica salida de Marco Lavagna del Indec, envuelto en disputas con el Gobierno en relaión a la implementación de la nueva canasta que mide el IPC. Esto es clave para algunos instrumentos financieros atados a la inflación, como los bonos CER.

En ese escenario, la deuda soberana en dólares opera mixta. Mientras que los bonos bajo legislación local muestra mayores avances, de hasta 0,4% como el caso del Bonar 2035.

El r iesgo país se ubica en 493 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan registró una caída mensual del 13% o 75 puntos en enero.

En la plaza local, el Merval avanza 0,3%. El mayor índice bursátil argentino ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares el mes pasado.

Las acciones del panel líder operan este martes con mayorías al alza, impulsadas por Transener (+2,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. La mayor caída la registra el ADR de Globant, con un retroceso del 5%.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.470 en la pizarra del Banco Nación.