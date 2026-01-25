Bitcoin: dos gigantes de Wall Street chocan por la criptomoneda, con resultado incierto

Tras el preacuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia las principales criptomonedas recuperaron algo del terreno perdido en el último tiempo. Pero no hay que soslayar que, precisamente, los últimos meses no han sido fáciles para las criptos. T ras alcanzar varios máximos históricos en 2025, el Bitcoin , la reina madre de las criptos, se hundió en octubre pasado.

En el desplome arrastró al resto del mercado, cuando cerca de US$19.000 millones se liquidaron en un solo día, desencadenando un período de aversión al riesgo. Desde entonces, el Bitcoin se ha mantenido cotizando en un rango, incapaz de romper resistencias técnicas hasta hace poco, motivo por el que los analistas de Goldman Sachs Research (GSR) creen que podría ser un buen momento para vender la criptomoneda mientras esté en estos niveles elevados de US$89.000.

Según GSR, el mayor banco de inversión del mundo y jugador de peso en Wall Street , es clave entender el llamado ciclo de cuatro años del Bitcoin para comprender por qué es buen momento para reducir la exposición a la criptomoneda . Este ciclo es una teoría que establece que el Bitcoin registra tres años consecutivos de fuertes subas antes de experimentar uno de fuertes caídas.

Así, tras la revalorización experimentada desde 2023 a 2025, a 2026 le tocaría ser un año bajista para la criptomoneda reina. "En los mercados financieros, el pasado no es necesariamente un prólogo, sin embargo, los inversores pueden querer buscar señales en ciclos anteriores de negociación de criptomonedas para comprender qué podría venir a continuación", señalan desde GSR.

Cabe destacar que en el centro de este ciclo se encuentra el “halving”, es decir, la reducción a la mitad de las recompensas por minar un bloque en la red Bitcoin . Los especialistas del mundo cripto explican que este proceso se da cada cerca de 210.000 bloques, que se minan más o menos cada cuatro años, y está diseñado para controlar la inflación del bitcoin y limitar la cantidad total a 21 millones de tokens, creando escasez y manteniendo su valor.

De modo que al limitar intencionalmente la oferta de Bitcoin, el “halving” puede afectar su precio y estimular un mercado alcista. Al respecto, vale recordar que desde la creación de Bitcoin en 2009, ha habido cuatro “halvings”, y cada uno dio inicio a un mercado alcista que se ha extendido entre 12 y 18 meses. El último fue en abril de 2024, hace más de 20 meses.

Curiosamente, un año y medio después de esta última reducción a la mitad fue cuando se produjo la liquidación masiva anteriormente mencionada.

Los estrategas de Goldman Sachs creen que el “halving” da inicio a un período que definen como una suerte de "verano", donde se producen la mayor parte de sus ganancias durante unos cinco meses y en donde termina marcando un máximo histórico. A ello le sigue el "otoño", etapa en la que se encontraría en estos momentos, y que está caracterizada por atraer la atención de los medios, de nuevos inversores y de empresas, lo que puede impulsar los precios aún más.

Hacia el "otoño" del Bitcoin

Explican que el “otoño” representa el período entre el momento en que se supera el máximo anterior y cuando se alcanza un nuevo máximo, lo que señala que el mercado alcista ha completado su recorrido, y según este marco, Bitcoin entró en su “otoño” en diciembre de 2024.

Según GS, históricamente, el otoño cripto ha durado en promedio 10 meses. En ciclos anteriores, recuerda el banco estadounidense, entre las cuatro estaciones, el otoño cripto ha registrado los mayores rendimientos mensuales y picos de varios años, pero también ha sido la estación más volátil y precede a las caídas más pronunciadas del ciclo.

De hecho, los estrategas del banco creen que el “otoño” actual ha durado más que los anteriores, y opinan que un problema generalizado de cifrado o un fallo grave de software podría desencadenar una caída repentina que ponga fin al mercado alcista que dé paso a un "invierno"; en el mercado de las criptomonedas.

Mercado bajista

Para Goldman Sachs el inevitable mercado bajista llega cuando los inversores deciden asegurar sus ganancias, provocando caídas de precios y ahuyentando nuevas inversiones. Este período de "invierno"; tiene lugar entre el momento en que se alcanza el nuevo máximo y cuando el precio del Bitcoin toca su siguiente mínimo.

En tal sentido, ha habido cuatro inviernos cripto desde 2011, cada uno con una duración aproximada de 13 meses, con caídas pronunciadas comparables en magnitud a las de las acciones estadounidenses durante la Gran Depresión. De ahí que señalan que es hacia a donde se dirigen los precios.

Por ello, consideran razonable que los inversores cosechen ganancias en otoño y roten hacia otros activos antes de que dé comienzo el criptoinvierno. "Como bien saben los agricultores, esperar una o dos semanas adicionales en otoño puede resultar en mejores cosechas, pero dejar los cultivos en el campo durante demasiado tiempo puede ser desastroso si el invierno llega antes de lo esperado", afirman estos analistas.

Mirada opuesta

La visión pesimista de Goldman choca con la de otros expertos, como Grayscale Research, que se muestran más optimistas con el futuro inmediato de las criptomonedas, vislumbrando nuevos máximos para la criptomoneda reina este año, a medida que avance la regulación y la adopción institucional de los criptoactivos.

Y si alguien parece no esperar un “invierno” sino más bien una primavera cripto es Larry Fink, CEO del mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, quien no solo mantiene la apuesta por las criptomonedas, sino que cada vez la aumenta aún más.

Así lo detectaron los analistas de Finbold, quienes dan cuenta que BlackRock elevó a US$22.000 millones su exposición a estos activos digitales. Según Finbold, el valor de las tenencias de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) de BlackRock aumentó de US$54.830 millones a US$77.350 millones en los últimos doce meses, lo que representa un incremento de US$22.520 millones, o una ganancia anual del 41,07%, según datos de la plataforma de análisis blockchain Arkham.

Al analizar la cartera de la mayor gestora del mundo, Bitcoin se mantuvo como el principal motor de la cartera de criptos de BlackRock ya que, durante dicho período, las tenencias de BTC aumentaron de aproximadamente 552.550 BTC a 770.380 BTC, lo que representa un incremento de 217.830 BTC. Esto en dólares, implica que la exposición a Bitcoin pasó de US$51.160 millones a US$ 67.140 millones, lo que representa un aumento de US$15.980 millones, o un 31,24% interanual.

Tenencias de Ethereum

Por su parte, ETH fue el activo con mayor crecimiento relativo, dado que las tenencias de ether de BlackRock se expandieron de alrededor de 1,07 millones de ETH a 3,48 millones de ETH, sumando aproximadamente 2,41 millones de ETH en 2025. El valor de estas tenencias subió de US$3.590 millones a US$10.210 millones, un aumento de US$6.620 millones, lo que significa que prácticamente se triplicaron (+184,40%) durante el año.

Pero por lo visto en el arranque del 2026, BlackRock mantiene la visión dado que estuvo operando agresivamente, canalizando más de US$1.000 millones hacia Bitcoin y Ethereum a través de sus fondos cotizados en bolsa (ETF). Por el lado de Bitcoin, los datos de los flujos de ETF al contado muestran que iShares Bitcoin Trust de BlackRock acumuló aproximadamente US$888,6 millones durante los primeros días de negociación del año.

La actividad de compra fue particularmente pronunciada el 5 de enero, cuando las entradas alcanzaron alrededor de US$372,5 millones, marcando la mayor compra diaria en el período.

Esto siguió a entradas de US$287,4 millones el 2 de enero, antes de que BlackRock añadiera otros US$228,7 millones el 6 de enero, incluso cuando el mercado más amplio de ETF de Bitcoin registró salidas netas ese día. Pero BlackRock también ha estado activo en Ethereum, donde su ETF spot de Ethereum generó un total de US$348,9 millones en las mismas fechas.

La mayor compra diaria de Ethereum se produjo el 6 de enero, cuando las entradas totalizaron aproximadamente US$198,8 millones. Las compras anteriores incluyeron US$102,9 millones el 5 de enero y US$47,2 millones el 2 de enero, lo que indica un patrón de acumulación constante en lugar de una única asignación única.

Mundo cripto

Según Coinglass, en total BlackRock compró US$1.240 millones en Bitcoin y Ethereum a principios de 2026. Estas compras, sin duda, han ayudado al mercado de criptomonedas a recuperar impulso en 2026. En este contexto, Bitcoin se esfuerza por mantener su precio por encima de los US$89.000 mientras Ethereum por encima de los US$3.000.

Sea quien tenga razón, eventualmente tras el invierno acaba llegando la "primavera" de las criptomonedas, para los expertos, o sea, un período en el que el mercado tiende a recuperarse desde sus mínimos en anticipación al próximo período de verano, ya que los inversores buscan entrar antes de que los precios se disparen con el siguiente mercado alcista.

Este período de "primavera" de impulso histórico de precios ocurre entre el último mínimo y el siguiente evento de “halving”, reiniciando el ciclo. En promedio, se extiende durante 17 meses. Veremos quién acierta.