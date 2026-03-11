Ránking Forbes 2026: quiénes son los seis argentinos más ricos

El ránking de este año refleja un crecimiento histórico de la riqueza global. Forbes contabilizó 3.428 multimillonarios en todo el mundo, alrededor de 400 más que en la edición anterior. En conjunto, estas fortunas acumulan US$20,1 billones, impulsadas en gran parte por el auge de la tecnología, la inteligencia artificial y las empresas innovadoras.

Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, despalzó después de varios años a Marcos Galperín como el argentino más rico. Forbes lo ubica en el puesto 528 del mundo, con un patrimonio estimado en US$7.300 millones. Aunque la publicación lo clasifica dentro de Italia por su lugar de nacimiento, Rocca reside en Argentina y dirige el conglomerado industrial fundado por su abuelo, Agostino Rocca, en 1945.

El Grupo Techint opera en sectores como acero, ingeniería, construcción, energía, minería y servicios de salud. Sus compañías generan una facturación superior a US$ 22.000 millones anuales y emplean a más de 52.000 personas en distintos países. En la Argentina, el grupo también ha tenido un papel relevante en el desarrollo energético, con inversiones vinculadas al yacimiento de Vaca Muerta.

Detrás de Rocca se ubica Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien durante varios años encabezó la lista de argentinos más ricos del mundo. En la edición 2026 ocupa el puesto 542, con una fortuna de US$ 7.200 millones, lo que implica una baja respecto a los US$8.000 millones estimados el año anterior.

Desde su creación en 1999, Mercado Libre se transformó en la mayor empresa tecnológica de América Latina. Actualmente cuenta con más de 100.000 empleados, opera en 18 países y su plataforma de pagos digitales, Mercado Pago, supera los 78 millones de usuarios activos mensuales. A comienzos de este año, Galperin dejó el cargo de CEO tras 26 años y pasó a desempeñarse como presidente de la compañía.

El tercer argentino en el ranking es Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE), la mayor petrolera privada del país. Forbes lo ubica en el puesto 837, con un patrimonio de US$ 5.100 millones.

PAE participa en toda la cadena del sector energético, desde la producción de petróleo y gas hasta la refinación y comercialización de combustibles a través de Axion Energy, que posee alrededor de 600 estaciones de servicio. La compañía también invierte en energías renovables y en proyectos vinculados al litio.

Además de su actividad energética, Bulgheroni desarrolló negocios agroindustriales y vitivinícolas en distintos países, entre ellos la bodega Garzón en Uruguay.

Otro de los empresarios argentinos destacados es Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América, quien ocupa el puesto 891 del ránking global con una fortuna estimada en US$4.800 millones.

A los 93 años, el empresario mantiene un rol activo en su grupo, que opera 53 aeropuertos en diferentes países y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2018. El holding también tiene presencia en energía, infraestructura, biocombustibles y tecnología.

Su patrimonio registró un fuerte crecimiento respecto de los últimos años: en 2025 se estimaba en US$3.400 millones y en 2024 en US$3.000 millones.

El desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini, fundador de Consultatio y creador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), figura en el puesto 2858 del listado con una fortuna de US$1.300 millones.

Costantini es uno de los principales referentes del desarrollo urbano en la Argentina. A través de Consultatio impulsó proyectos emblemáticos como Nordelta y Puertos, en el norte del Gran Buenos Aires, y desarrollos residenciales de lujo en Miami.

En los últimos años también expandió su presencia en el sector financiero con la creación de Consultatio-TPCG, un grupo de servicios financieros con operaciones en Argentina y Uruguay.

El sexto argentino presente en el ranking es Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien aparece en el puesto 3332 con una fortuna estimada en US$ 1.000 millones.

De perfil bajo, Carballo fue una figura clave en la historia del Banco Macro. Junto a su cuñado y socio Jorge Horacio Brito participó en la fundación de la financiera Anglia en 1976, que luego sería el punto de partida para la adquisición del banco en 1985.

Durante décadas desempeñó el rol de responsable financiero del grupo y mantuvo una participación accionaria significativa. También fue uno de los principales accionistas de la empresa energética Genneia hasta 2019.

Elon Musk ya tiene US$839.000 millones

A nivel global, la lista vuelve a estar encabezada por Elon Musk, cuya fortuna alcanza los US$839.000 millones, impulsada por la valorización de Tesla y SpaceX. Detrás aparecen los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, seguidos por empresarios como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

El ránking evidencia el peso creciente de la tecnología en la generación de grandes fortunas. Casi la mitad de los multimillonarios con patrimonios superiores a US$100.000 millones construyeron su riqueza en empresas vinculadas a la innovación, la inteligencia artificial o el ecosistema digital.