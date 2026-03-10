El Tesoro vuelve al mercado: nueva licitación de deuda en pesos y dólares

La Secretaría de Finanzas realizará este jueves 12 de marzo una nueva licitación de deuda del Tesoro nacional en la que ofrecerá once instrumentos financieros en pesos y en dólares, con vencimientos que van desde mayo de 2026 hasta junio de 2028.

El objetivo de estas operaciones es financiar necesidades del Estado y refinanciar compromisos de deud a , una práctica habitual dentro del programa financiero del Gobierno .

La convocatoria incluye letras y bonos con distintos mecanismos de rendimiento: tasa fija, ajuste por inflación (CER), tasa variable y títulos vinculados al dólar. También se ofrecerá un bono directamente denominado en dólares.

Dentro de los títulos a tasa fija en pesos, el Tesoro licitará dos nuevas Letras Capitalizables (LECAP) con vencimientos el 15 de mayo de 2026 y el 30 de septiembre de 2026.

A su vez, se pondrán a disposición instrumentos ajustados por inflación, conocidos como CER, que actualizan su valor de acuerdo con la evolución del índice de precios. En este grupo se incluyen letras con vencimiento en mayo de 2026 y septiembre de 2026, además de bonos que vencen en marzo de 2027 y junio de 2028.

También habrá títulos a tasa variable vinculados a la tasa TAMAR, un indicador que sigue el rendimiento de depósitos mayoristas. En este caso se ofrecerán una letra con vencimiento en agosto de 2026 y un bono que vence en febrero de 2027.

Otro segmento estará compuesto por letras dólar linked, cuyo rendimiento está atado a la evolución del tipo de cambio oficial. Se ofrecerán dos instrumentos con vencimiento en abril de 2026 y septiembre de 2026.

Finalmente, el Tesoro reabrirá la colocación del Bonar 2027, un bono denominado en dólares que paga una tasa anual del 6% y vence el 29 de octubre de 2027.

Cuándo se realiza la licitación

La recepción de ofertas comenzará el jueves 12 de marzo a las 10 de la mañana y finalizará a las 15. La adjudicación se realizará mediante la modalidad de indicación de precio, es decir, los inversores proponen el valor o la tasa a la que están dispuestos a comprar los títulos.

En el caso de las nuevas LECAP, los interesados deberán indicar la tasa efectiva mensual que pretenden obtener.

Dos tipos de participantes

El proceso contempla dos tramos de participación. El tramo no competitivo está pensado para inversores sin experiencia financiera, como personas o empresas que participan a través de entidades especializadas.

En este segmento solo se indica el monto que se desea invertir, con un tope de $50 millones para instrumentos en pesos o USD 50.000 para los títulos en dólares.

El tramo competitivo, en cambio, está destinado a inversores institucionales o a quienes operan con montos mayores. Allí se deben especificar tanto los montos como los precios o tasas ofrecidas.

Segunda vuelta para el bono en dólares

El Bonar 2027 tendrá además una segunda ronda de suscripción, prevista para el viernes 13 de marzo entre las 11 y las 13, en caso de que el instrumento tenga demanda en la primera vuelta. En esa instancia, los inversores podrán comprar al precio de corte definido en la licitación inicial.

Liquidación de las operaciones

Las ofertas adjudicadas se liquidarán el lunes 16 de marzo, cuando los inversores deberán integrar los fondos correspondientes. En el caso del Bonar 2027, la suscripción deberá realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses.

Con esta licitación, el Gobierno busca mantener activo el mercado de deuda en moneda local y diversificar las opciones para inversores, combinando instrumentos de corto y mediano plazo con diferentes tipos de cobertura frente a la inflación o el tipo de cambio.