Retenciones: el Gobierno confirma que sigue manteniendo en carpeta la reducción del impuesto por exportar

El secretario de Agricultura , Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, afirmó este martes que el Gobierno mantiene en agenda la intención de “continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”. Fue durante su presentación en Expoagro , la mayor muestra del sector agroindustrial que desde hoy hasta el jueves se desarrolla en la localidad de San Nicolás.

“Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, señaló el funcionario.

En referencia a las medidas impositivas tomadas por el Gobierno libertarios, Iraeta destacó: “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el Gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.

El pasado 9 de diciembre el Gobierno anunció una nueva baja permanente de derechos de exportación para los granos y la carne vacuna. Con este último cambio las retenciones quedaron con el siguiente esquema:

Como parte del primer día de la muestra, el titular de Agricultura consideró que “no podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”.

En su visita a Expoagro el secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

Auditorio atento

En primera fila del auditorio estaban los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, señaló el secretario, y agregó: “La pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.

En la misma línea de promover el desarrollo del sector agroindustrial, el secretario de Agricultura recordó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el tratado Unión Europea-Mercosur, el acuerdo con Estados Unidos, que incluye la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos llevándolo a 80.000 toneladas anuales libre de arancel, así como simplificaciones y desregulaciones en el sector.