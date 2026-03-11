El precio de la nafta y el gasoil superó los $2.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires

La suba del valor del petróleo, producto del conflicto bélico en Medio Oriente, derivó en un incremento gradual del precio de la nafta y el gasoil superó los $2.000 en los surtidores de CABA, un umbral que hasta ahora sólo se había perforado en algunas provincias del interior del país.

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, las carteleras de las estaciones de servicio de Axion Energy ya mostraban precios por encima de los $2.000 por litro en sus combustibles premium en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, las estaciones de Shell había mantenido durante algunos días el valor en $1.999 por litro, pero en los últimos días también actualizó sus precios y terminó superando la marca de los $2.000.

El nuevo nivel de precios anticipa un impacto adicional en el costo del transporte, la logística y, en consecuencia, en el precio de bienes y servicios en todo el país.

En promedio y debido a que cada compañía maneja precios libres, los valores son los siguientes:

Nafta súper: $1.740

Premium: $ 1.900

Gasoil común: $1.840

Gasoil premium: $1.950

En Puma:

Super: $1.770

Nafta premium: $2.030

Gasoil común: $1.740

Gasoil premium: $2.100

En Axion:

Súper: $1.790

Premium: $1.950

Gasoil común: $1.929

Gasoil premium: $2.059

En Shell:

Súper: $1.815

Premium: $2.050

Gasoil común: $1860

Gasoil premium: $2.127

Impacto en la inflación

En lo que va del mes, se aplicaron aumentos de alrededor del 4% en la nafta y el gasoil para el público minorista, un factor que presiona sobre la inflación de marzo.

La consultora estimó que, de acuerdo al nivel de pass-through que se haga del precio del crudo y la actualización de los impuestos a combustibles por parte de las empresas en los precios al consumidor, el impacto rodnará en el IPC entre un 03 y 1,1 puntos porcentuales.