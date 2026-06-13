El mercado analiza una posible suba de tasas ante la incertidumbre preelectoral de 2027

Tras la licitación del 10 de junio, el Tesoro consolidó una oferta de cinco instrumentos que aseguran ganarle a la inflación o capturar la suba de tasas si el Banco Central endurece la política monetaria.

Ante un contexto de volatilidad financiera y política, el mercado financiero comienza a contemplar la posibilidad de que el Gobierno implemente nuevas subas de tasas de interés a medida que se aproximan las elecciones de 2027. En medio de esta expectativa, los bonos duales CER-TAMAR emergen como una herramienta estratégica de cobertura.

La estrategia del Tesoro En la reciente licitación del 10 de junio, el Tesoro Nacional amplió su abanico de instrumentos financieros al incorporar tres nuevos bonos duales (CER-TAMAR) con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos se suman a otros dos ya existentes, consolidando una oferta de cinco instrumentos que combinan el ajuste por inflación con la tasa de referencia TAMAR.

En declaraciones mencionadas en la agencia Noticias Argentinas, Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, explica la importancia de estos bonos: "Estos instrumentos tienen mucho potencial de suba en escenarios donde las tasas reales se tornan positivas. Si bien desde 2025 las tasas reales han estado en terreno negativo, el Gobierno ha demostrado su disposición a endurecer la política monetaria si la estabilidad cambiaria se ve amenazada".

Escenarios ante un posible estrés monetario Criteria proyecta tres escenarios posibles para el rendimiento de estos bonos, subrayando que la opción TAMAR se activa precisamente cuando las tasas reales dejan de ser negativas:

El Escenario A asume que las tasas reales se mantienen en terreno negativo, en niveles similares a los actuales. En este contexto, la opcionalidad TAMAR no se activa y el bono rinde exclusivamente por su ajuste CER.

asume que las tasas reales se mantienen en terreno negativo, en niveles similares a los actuales. En este contexto, la opcionalidad TAMAR no se activa y el bono rinde exclusivamente por su ajuste CER. El Escenario B proyecta tasas reales neutrales, convergiendo a niveles cercanos al 0%. Este es un escenario intermedio donde se comienza a ver actividad en la cláusula TAMAR.

proyecta tasas reales neutrales, convergiendo a niveles cercanos al 0%. Este es un escenario intermedio donde se comienza a ver actividad en la cláusula TAMAR. El Escenario C contempla tasas reales positivas, en promedio del 4,2%. Este es el entorno más favorable para los duales, ya que maximiza el valor de la cláusula TAMAR y permite al inversor beneficiarse de ambos mecanismos. De acuerdo a las tesis del mercado, los bonos duales CER-TAMAR funcionan como un seguro contra la tensión preelectoral.