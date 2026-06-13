Guerra por la Hidrovía: Jan de Nul denunció supuestos errores por US$ 1.800 millones en la oferta de DEME

El consorcio conformado por Jan de Nul y Servimagnus envió una carta al presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina ( Ciara ), Gustavo Idígoras, en la que expresó fuertes objeciones a la propuesta económica presentada por DEME para quedarse con la concesión de la Hidrovía .

La nota fue firmada por Wim Bosteels, responsable de Desarrollo de Negocios de Jan de Nul , y por Leonardo Román, vicepresidente de Servimagnus . Según las empresas, la propuesta de DEME "está totalmente por fuera de los canales formales del proceso licitatorio" y se sostiene sobre tres aspectos que consideran incorrectos: la liquidación del IVA, el nivel de inversiones comprometidas y el cálculo de las tarifas de peaje .

Uno de los principales cuestionamientos apunta al tratamiento impositivo incluido en la oferta. De acuerdo con Jan de Nul y Servimagnus, DEME contempló un pago de IVA de apenas US$95 millones durante los 25 años de concesión.

Las empresas sostuvieron que una estimación razonable llevaría ese monto a aproximadamente US$1.600 millones, una diferencia que, según argumentan, impacta directamente en la viabilidad económica de la propuesta.

Otro de los puntos señalados en la carta está relacionado con las inversiones previstas para la operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. Según el análisis realizado por Jan de Nul y Servimagnus, el Plan Económico Financiero de DEME contempla inversiones por US$ 280 millones durante los primeros cinco años de concesión y no prevé nuevos desembolsos para los 20 años restantes.

En contraste, el consorcio afirmó que su propuesta supera los US$ 850 millones en inversiones.

La polémica por las tarifas de peaje

Las compañías también cuestionaron la metodología utilizada para proyectar los ingresos futuros. Según indicaron, DEME habría calculado tarifas de peaje posteriores a la profundización del canal utilizando valores superiores a los máximos permitidos por el pliego licitatorio.

De acuerdo con esa evaluación, los ingresos proyectados por su competidor habrían sido sobreestimados en aproximadamente US$370 millones.

Qué concluyó el consorcio

En el tramo final de la carta, Jan de Nul y Servimagnus rechazaron que la propuesta de DEME represente una alternativa más eficiente o competitiva. Las empresas sostuvieron que el supuesto ahorro tarifario presentado por su competidor no surge de una mayor eficiencia operativa, sino de lo que consideran una incorrecta estimación de tributos, menores niveles de inversión y proyecciones de peaje incompatibles con las condiciones establecidas en el pliego.

Por ese motivo, concluyeron que la rentabilidad proyectada por DEME y el descuento tarifario asociado resultan "absolutamente irreales e imposibles de mantener" bajo las condiciones previstas para la concesión de la Hidrovía.