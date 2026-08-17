Juicio contra YPF: fondos que perdieron la demanda piden más tiempo a la Corte de EE.UU. para la apelación

El juicio por la forma en que Argentina expropió YPF en 2012 agregó hoy un renglón más a la larga saga de presentaciones, cuando los fondos que perdieron el juicio contra el país le pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos una ampliación del plazo para apelar el fallo de segunda instancia favorable a la Argentina.

En concreto, solicitación una extensión de 30 días para presentar el recurso extraordinario contra la decisión de primera instancia, ratificada en la Cámara de Apelaciones de Nueva York como tribunal de alzada, en el juicio por la forma en que Argentina estatizó YPF.

Ésta es la última instancia de apelación posible ante la justicia de Estados Unidos para dar un cierre final a la prolongada demanda de los acreedores. Pero los fondos buitre se guardan una carta más, dado que anunciaron además de apelar ante el máximo tribunal norteamericano, presentarán una demanda ante en CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial para causas iniciados por acreedores privados.

Se trata de los fondos Petersen y Eton Park , que junto a Burford Capital , indicaron que para presentar un recurso extraordinario necesitan que el plazo se extienda hasta el 30 de septiembre de 2026 inclusive. Según lo fijado por la justicia de Estados Unidos la presentación ante la Corte Suprema norteamericana debe realizarse antes del 31 de agosto, o sea, dentro de los 90 días posteriores a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

En la presentación los fondos argumentaron que necesitan más tiempo para preparar el recurso y como argumento principal pusieron la carga de trabajo del abogado que los representa.

Este pedido tendrá que ser resuelte, a priori, por la jueza Sonia Sotomayor, de ascendencia hispana y responsable de supervisar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el tribunal que intervino en la instancia anterior, que ratificó el fallo a favor de Argentina.

Hay que aclarar que esta solicitud ante la Corte llega luego de que los demandantes agotaran el reclamo que tenían abierto en la Cámara de Apelaciones neoyorquina, que el pasado 2 de junio rechazó el pedido para revisar el fallo que había favorecido a nuestro país.

Fallo clave

Tanto el Gobierno argentino como los analistas consideraban que el juicio por la forma en que Argentino estatizó YOPF en 2012 y que había ocasionado el fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, condenando al país a pagar a los fondos demandantes 16.000 millones de dólares más intereses, era un pesado lastre para las cuentas públicas y hasta para atraer inversiones al país.

Pero el 27 de marzo de 2026 la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y abrió un nuevo escenario, con la Argentina sentada ahora del lado ganador y los fondos buscando dónde presentar recursos para dar vuelta el fallo.

Esta decisión supuso un giro en el litigio que se había iniciado tras la estatización del 51% de las acciones de la petrolera en 2012, dejando sin efecto la condena contra el Estado argentino.