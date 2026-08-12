Horacio Marín, sin filtro: "Vamos a cerrar la grieta de YPF, solo me importa generar valor para la Argentina"

El presidente de YPF habló sin vueltas de la interna de la petrolera, del vínculo con Milei y de por qué no le importa lo que opinen de él.

Horacio Marín no tiene filtro. El presidente y CEO de YPF se sentó frente a las cámaras del podcast La Fábrica y, durante más de una hora, repasó su gestión al frente de la petrolera con una sinceridad que sorprendió hasta a sus propios entrevistadores. Habló de la interna de la compañía, de su vínculo con Javier Milei, de la guerra en Medio Oriente y hasta de su abuela. Y dejó una frase que resume su forma de pensar: "Vamos a cerrar la grieta de YPF, solo me importa generar valor para la Argentina".

Un objetivo país que no todos aceptaron Marín contó que cuando se propuso una meta ambiciosa para la compañía, no todos adentro estuvieron de acuerdo. "Lo más inteligente que hicimos es poner un objetivo país, que el CFO estaba en desacuerdo porque decía que no iba con los accionistas", relató. Ahí no dudó en plantarse: "Yo le decía, ¿puedo putear? ´Me chupa un huevo, flaco, porque lo más importante es tener un objetivo de país que traccione fuertemente a todos". Para el CEO, esa vara alta también sirve para bajar la interna: "Vamos a romper la grieta dentro de YPF. Solamente generar valor para YPF y para la Argentina".

El "qué", el "cómo" y el "cuándo": así trabaja con Milei YouTube La Fábrica Podcast Consultado por su relación con el Presidente, Marín explicó el esquema que aplica con Javier Milei y que replica puertas adentro de la petrolera. "Los jefes te tienen que decir el qué y el cuándo, y vos hacer el cómo", detalló. Según su relato, "el presidente Milei pide que vos generés valor": ese es el qué. El cuándo lo marca el mandato: "Todo presidente ¿qué entra? ¿Ocho años, no? Entonces lo hice de ocho años". Marín cerró su análisis con una frase tajante: "El cómo es mío, porque si no, no me llama Milei, si no llama a otro". De esa lógica nació el plan que en YPF bautizaron "Argentina 30, el 4x4".

Una guerra en Medio Oriente que no se trasladó a la nafta El directivo repasó además por qué la Argentina ya es un país exportador de petróleo y remarcó una cifra que repite en cada entrevista: el país "tiene que exportar más de 30.000 millones de dólares" para 2030. Habló del RIGI como incentivo clave para lograrlo: "El gobierno es económicamente friendly, porque dio los incentivos correctos, y entonces tenemos una oportunidad única. El tren pasa y vos te podés subir o no". Sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, contó que la petrolera decidió no trasladar toda la suba del crudo a los surtidores: "No vamos a especular por 20 millones de dólares, porque hay que cuidar la marca. Y la marca es centenaria". De ahí nació un slogan que hoy usa hasta en la fila del supermercado: "YPF te ayuda ahora, vos ayudás a YPF después".

En YPF la negligencia es condición de empleo YouTube La Fábrica Podcast La herencia de la abuela y el inodoro que cambió todo Lejos de los números, Marín mostró su lado sentimental al hablar de su historia familiar. Contó que su abuela llegó a la Argentina y vivió en una casa humilde, con una letrina en el fondo. "A partir de mañana vamos a trabajar todos porque nos merecemos un inodoro", les dijo un día a sus cuatro hijos, según el relato del CEO. Esa anécdota, dice, resume los valores que hoy exige adentro de la petrolera: "Para mí los valores no son ni más ni menos. Robo poco o robo mucho: no se roba, punto".