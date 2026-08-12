Fundación YPF ofrece cursos gratis de IA y programación: cómo inscribirse

Aprender a redactar mejores instrucciones para una inteligencia artificial , crear una página web o detectar una amenaza informática ya no exige pagar una capacitación privada. Fundación YPF mantiene abierta una plataforma de formación digital gratuita, con alternativas para quienes buscan una introducción rápida y recorridos más intensivos orientados a desarrollar un perfil tecnológico.

La propuesta se divide en LAB Digital y EnergIA Digital. La primera modalidad reúne contenidos autoasistidos que pueden iniciarse sin esperar una fecha de cursada; la segunda ofrece clases virtuales en vivo, acompañamiento docente y proyectos prácticos durante aproximadamente tres meses. Esa diferencia también modifica los requisitos de ingreso, la disponibilidad de vacantes y el tipo de acreditación que recibe cada participante.

El catálogo autoasistido incluye Ciberseguridad, de tres horas; Excel e Introducción a Power BI, de cinco horas cada uno; Introducción a la Inteligencia Artificial, de tres horas; e IA: uso práctico de prompts, con una carga estimada de 20 horas. Este último enseña a estructurar instrucciones, comparar respuestas de ChatGPT, Gemini y Copilot, reconocer sesgos y construir una biblioteca de prompts reutilizables.

Los contenidos están disponibles en el Campus Virtual, no tienen clases con horario fijo y permiten avanzar al ritmo de cada estudiante. Según la oferta oficial de Formación Digital , la inscripción no está condicionada por cupos y al completar el recorrido se entrega una constancia.

Quienes buscan una capacitación más extensa pueden elegir entre Data Analytics + IA, Data Science + IA, Programación Frontend + IA, Programación Backend + IA, Ciberseguridad + IA y Project Management + IA. Todos incorporan un tramo común de inteligencia artificial aplicada y prompting. Frontend comienza desde HTML, CSS y JavaScript y no exige experiencia previa en código; Backend , en cambio, es de nivel avanzado y requiere conocimientos de JavaScript o lógica de programación. La ruta de Ciberseguridad + IA aborda riesgos, redes, ethical hacking, defensa, informática forense y fraudes potenciados por inteligencia artificial. Las cargas horarias varían: seguridad comprende 90 horas, Frontend 112 y Backend 128.

EnergIA Digital está destinado a personas mayores de 18 años que residan en las localidades incluidas de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza. La edición publicada por Fundación YPF abarca 13 ciudades y prevé el comienzo de las clases el 18 de agosto, aunque cada especialidad se ofrece solamente en determinadas sedes. Para cursar se necesita una computadora, conexión a internet y manejo básico de herramientas informáticas; algunos trayectos agregan conocimientos previos. El certificado exige al menos un 80% de asistencia a las clases sincrónicas, completar las actividades y entregar el trabajo final. Registrarse no garantiza una plaza: la confirmación llega por correo antes del inicio.

Cómo completar la inscripción en Fundación YPF

El registro se realiza desde la plataforma oficial de Fundación YPF. El interesado debe elegir el curso, presionar “Inscribite” o “Solicitar vacante” y crear una cuenta con su DNI argentino y un correo personal. El sistema envía allí un código para validar la identidad y luego solicita los datos del perfil.

Si el botón de inscripción no aparece, el período ya está cerrado; si permanece visible, todavía es posible presentar la solicitud. En los cursos autoasistidos, la matrícula es inmediata. En los trayectos con docentes, la asignación depende de los cupos y solo se confirma una capacitación simultánea, aunque la persona se haya postulado a más de una. Todas las propuestas son gratuitas y, cuando corresponde, el certificado de aprobación puede descargarse después de recibir el aviso de finalización.