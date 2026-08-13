YPF avanza con Argentina LNG: promete una inversión de US$50.000 millones y exportaciones por US$20.000 millones

La petrolera de mayoría estatal formalizará este jueves su proyecto para exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta. La iniciativa contempla un gasoducto de 527 kilómetros.

YPF dará este jueves un paso formal para avanzar con Argentina LNG, su megaproyecto orientado a la producción y exportación de gas natural licuado. La iniciativa será incorporada al RIGI y prevé una inversión estimada de US$ 50.000 millones.

El proyecto es desarrollado junto con la italiana Eni y la emiratí ADNOC, a través de su brazo inversor XRG, y apunta a producir inicialmente un mínimo de 12 millones de toneladas de GNL por año, con la posibilidad de elevar esa capacidad hasta 18 millones de toneladas.

La presentación ante el RIGI representa un nuevo paso formal para el desarrollo de Argentina LNG. Una vez que alcance su plena operación, la iniciativa podría generar exportaciones por US$ 20.000 millones anuales.

¿Qué contempla el proyecto Argentina LNG? El plan incluye la construcción de un gasoducto de 527 kilómetros que conectará Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, Río Negro. La infraestructura tendrá un diámetro de 48 pulgadas y una capacidad proyectada de aproximadamente 100 millones de metros cúbicos diarios. Se trata de una obra de características inéditas para el país, ya que actualmente no existe en la Argentina un gasoducto de ese diámetro.

Será el gasoducto de mayor diametro del país Telam ¿Cuánto dinero requiere? El desarrollo total del proyecto demandará unos US$ 20.000 millones, distribuidos en tres etapas. El esquema de financiamiento prevé que el 70% sea cubierto mediante crédito internacional, mientras que el 30% restante corresponderá a aportes directos de los socios.