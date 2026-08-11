YPF y PedidosYa fortalecen la presencia de Full en el principal ecosistema de delivery del país

Las compañías firmaron un acuerdo para ofrecer de forma exclusiva los productos de Full a través de la aplicación de delivery. La integración ya alcanza a más de 60 locales en 14 provincias y el objetivo es multiplicar esa presencia antes de que termine el año.

YPF y PedidosYa firmaron una alianza comercial que permitirá ampliar significativamente la presencia de las tiendas Full en el canal de delivery más importante de la región.

A partir de este acuerdo, los productos de las tiendas Full estarán disponibles para delivery de manera exclusiva a través de la aplicación de PedidosYa. Además de sumar una nueva alternativa de compra para los consumidores, también permitirá incrementar su visibilidad comercial, acceder al principal ecosistema de delivery de la Argentina.

"Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente", afirmó Horacio Marín presidente y CEO de YPF.

“En PedidosYa trabajamos todos los días para simplificarle la vida a nuestros usuarios. El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país. Esta alianza permite que cualquier persona en cualquier provincia, pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos”, destacó Esteban Gutierrez, CEO de PedidosYa.

PedidosYa sumará más de 600 tiendas Full a su aplicación. Prensa YPF. Actualmente, más de 60 tiendas Full en 14 provincias ya forman parte de la plataforma PedidosYa, con un destacado desempeño en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar.