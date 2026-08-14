YPF proyecta exportaciones por US$10.000 millones al año y anticipa 20.000 nuevos puestos de trabajo

El presidente de la empresa, Horacio Marín, aseguró que el proyecto permitirá generar una gran cantidad de dinero en exportaciones durante los próximos 20 años.

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la compañía apunta a alcanzar exportaciones por US$10.000 millones por año, una cifra que, según sus estimaciones, permitirá generar 20.000 puestos de trabajo en el país.

Marín explicó que el proyecto contempla el transporte de gas líquido mediante barcos hacia Europa y Asia, con destino a regiones "donde no hay energía". De acuerdo con las proyecciones que presentó, el nivel de exportaciones alcanzaría los US$10.000 millones anuales durante 20 años. De concretarse ese escenario, el volumen acumulado llegaría a US$200.000 millones.

"Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI", afirmó el titular de YPF en charla con Radio Rivadavia.

¿Cuánto invertirá YPF en los próximos años? El presidente de la petrolera señaló que el proyecto atraviesa actualmente una etapa de financiamiento, cuyo cierre está estimado para fin de año. Según explicó, una vez finalizado ese período, las obras comenzarían a partir del próximo año. Marín indicó que se trata de trabajos de gran magnitud y que durante los próximos cuatro años se prevé una inversión de US$29.000 millones.

Horacio Marín espera una gran inversión de YPF Alf Ponce Mercado / MDZ ¿Qué proyecciones hizo para las exportaciones argentinas? Además del proyecto de YPF, el empresario sostuvo que la Argentina se convertirá en el segundo exportador mundial de etanol, en el quinto exportador mundial de líquidos utilizados para las garrafas y en el sexto exportador de gas natural.