Más allá de Miami: el destino que emerge como oportunidad para inversores argentinos

Durante décadas, los inversores argentinos buscaron oportunidades inmobiliarias en destinos consolidados como Miami , Punta del Este o Europa. Sin embargo, una nueva tendencia comienza a ganar protagonismo en América Latina: la búsqueda de activos capaces de combinar valorización patrimonial, generación de ingresos, calidad de vida y conexión con la naturaleza.

En ese escenario, el nordeste de Brasil emerge como una de las regiones más prometedoras del continente. Destinos como Maragogi, ubicado en la Costa de los Corales y conocido internacionalmente como el Caribe brasileño , atraen cada vez más visitantes gracias a sus playas de aguas cristalinas, piscinas naturales, arrecifes de coral y un clima privilegiado durante todo el año.

Lo que está ocurriendo en la región va mucho más allá del turismo tradicional. El mercado inmobiliario evoluciona hacia un modelo en el que la propiedad deja de ser únicamente un bien patrimonial para convertirse en un activo capaz de combinar disfrute personal, potencial de renta y valorización de largo plazo.

Durante muchos años los inversores optaron por Miami. Al mismo tiempo, el concepto de Wellness Real Estate gana fuerza en todo el mundo. Cada vez más personas priorizan proyectos que promuevan bienestar, contacto con la naturaleza, sostenibilidad y experiencias auténticas. La calidad de vida ya no es un beneficio adicional: se ha convertido en un criterio central para la inversión y la elección de destinos.

El mercado inmobiliario evoluciona hacia un modelo en el que la propiedad deja de ser únicamente un bien patrimonial.

Otro factor que fortalece las perspectivas de crecimiento de la región es el avance de nuevas inversiones en infraestructura. Entre ellas destaca el futuro Aeropuerto Costa de los Corales, un proyecto que promete ampliar significativamente la conectividad de uno de los litorales más exclusivos de Brasil . La experiencia internacional demuestra que las mejoras en accesibilidad suelen actuar como catalizadores del turismo, la inversión privada y la valorización inmobiliaria .

La tecnología también está transformando la forma en que las personas se relacionan con sus inversiones. Una nueva generación de desarrollos permite que los propietarios administren sus activos de manera simple y transparente, acompañando reservas, ocupación y desempeño desde cualquier parte del mundo.

El resultado es una experiencia que combina la seguridad de la propiedad privada con la eficiencia y los servicios propios de la hotelería moderna. Es en este contexto donde surge la compañía. Aunque se trata de una empresa joven, nace alineada con algunas de las principales tendencias globales del mercado inmobiliario: bienestar, hospitalidad, sostenibilidad y tecnología.

Su propuesta consiste en desarrollar destinos de baja densidad integrados al entorno natural, donde la experiencia de vida y la preservación ambiental sean parte fundamental del valor generado.

La visión de la compañía es crear una nueva categoría de hospitality residences, concebidas para un público que busca flexibilidad, servicios, conexión con la naturaleza y una experiencia de propiedad adaptada a los estilos de vida contemporáneos.

Para llevar adelante esta visión, Mi compañía cuenta con una alianza estratégica con Vertical Engenharia, empresa brasileña con más de 45 años de trayectoria en el sector de la construcción. La combinación entre innovación, capacidad de desarrollo y experiencia constructiva aporta solidez a proyectos concebidos para generar valor sostenible a largo plazo.

casa La tecnología también está transformando la forma en que las personas se relacionan con sus inversiones. Archivo.

En mercados inmobiliarios con alto potencial de crecimiento, la confianza en los socios involucrados resulta tan importante como la ubicación o las perspectivas de valorización. Por eso, la convergencia entre experiencia, capacidad de ejecución e innovación se convierte en un factor determinante para los inversores.

La historia demuestra que las mayores oportunidades suelen surgir antes de que un destino alcance reconocimiento masivo. Cuando la infraestructura se expande, el turismo internacional crece y la oferta inmobiliaria se profesionaliza, gran parte de la valorización futura comienza a construirse.

El nordeste brasileño parece encontrarse precisamente en ese momento. Una región donde naturaleza, turismo internacional, infraestructura, tecnología y calidad de vida convergen para abrir una nueva etapa de crecimiento. Para el inversor argentino, la oportunidad ya no consiste únicamente en adquirir una propiedad frente al mar. Consiste en participar de una transformación que combina patrimonio, potencial de renta, bienestar y preservación ambiental en uno de los destinos más fascinantes y prometedores de América Latina.

* Jan Carlos Lacet Alcoforado, presidente de Morevie S.A.