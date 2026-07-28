Los autos eléctricos alcanzaron el 15% de los patentamientos totales en el primer semestre

En un mercado automotor en franca caída, los autos eléctricos cuadruplicaron ventas y ya representan el 15,2% de los patentamientos totales. Mientras la comercialización de vehículos 0 km registró una caída de 11,1% durante el primer semestre de 2026, los automóviles con motorización híbrida o eléctrica crecieron un 340% entre enero y junio. En total se patentaron 42.238 unidades contras las 9.613 registradas en el mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el régimen de arancel 0% para la importación de vehículos electrificados de extrazona, establecido por el Decreto 49/2025, que permite el ingreso de unidades con un valor FOB de hasta US$ 16.000 dentro de un cupo anual de 50.000 vehículos.

A pesar del fuerte crecimiento de las tecnologías enchufables, los híbridos no enchufables (HEV) continuaron siendo la opción más elegida por los consumidores argentinos. Durante el semestre concentraron el 55% de las operaciones, con 23.222 unidades patentadas.

Los híbridos enchufables (PHEV), en tanto, ocuparon el segundo lugar con 8.979 unidades, equivalentes al 21% del mercado electrificado, desplazando por primera vez a los mild hybrid (MHEV), que alcanzaron 6.160 patentamientos y una participación de 15%. Los vehículos 100% eléctricos (BEV), por su parte, totalizaron 3.877 unidades y representaron el 9% del segmento.

El informe destaca que el régimen de importación favoreció especialmente el ingreso de vehículos provenientes de China , que hoy dominan el crecimiento del segmento. Los híbridos chinos representan el 29% de todas las ventas de vehículos electrificados y registraron un crecimiento acumulado de 1.221% durante el primer semestre. En contraste, los híbridos provenientes de Brasil concentran el 19% de las operaciones y avanzaron apenas 21% en comparación con igual período del año anterior.

Hasta el momento se realizaron tres licitaciones del programa oficial, que habilitaron la importación de 100.000 vehículos mediante los cupos correspondientes a 2025 y 2026. Para el próximo año, el Gobierno analiza una nueva convocatoria por otras 50.000 unidades.

Entre las modificaciones que estudia se encuentra elevar el límite del valor FOB, actualmente fijado en US$ 16.000, para permitir el ingreso de modelos de mayor precio, además de redefinir la distribución de los cupos entre terminales automotrices e importadores.

La expansión del mercado también se reflejó en la oferta comercial. Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 145 modelos de vehículos electrificados, frente a los 87 disponibles un año antes.

En apenas seis meses se incorporaron 50 nuevos modelos, con un pico de 15 lanzamientos en enero. El 72% de esas novedades correspondió a tecnologías enchufables y eléctricas: 19 modelos BEV y 17 PHEV, además de nueve MHEV y cinco HEV.

La estrategia de las automotrices muestra una clara apuesta por las tecnologías más avanzadas, aun cuando los híbridos convencionales continúan liderando las ventas. En los vehículos totalmente eléctricos, dos modelos de BYD —Dolphin Mini y Yuan Pro— concentraron el 75% de las ventas del segmento, mientras que las marcas chinas reúnen cerca del 90% del mercado.

En los híbridos enchufables, el crecimiento fue aún más acelerado. Los patentamientos pasaron de apenas 150 unidades en el primer semestre de 2025 a 8.979 en igual período de 2026, un incremento de 5.886%. Cuatro modelos —BYD Atto 2, BYD Song Pro, Chevrolet Captiva y Changan CS55— concentraron el 88% de las ventas, con fabricantes chinos representando alrededor del 78% del segmento.

Sin infraestructura

El informe advierte que la principal limitación para el crecimiento de los vehículos totalmente eléctricos ya no es la disponibilidad de modelos sino la infraestructura de carga. Actualmente se estima la existencia de unos 260 puntos de carga distribuidos en el país, lo que equivale a apenas 3,5 cargadores cada 100 vehículos electrificados, una relación inferior a la de Chile, donde existen aproximadamente ocho puntos por cada 100 vehículos.

Además, solo el 15% de los cargadores disponibles corresponde a sistemas de carga rápida, un aspecto considerado clave para acelerar la adopción masiva de este tipo de vehículos.

Aunque continúan desarrollándose nuevas estaciones tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en distintas provincias, la infraestructura sigue siendo uno de los principales condicionantes para el crecimiento del segmento eléctrico.