La carrera por el trono de Vaca Muerta tiene un nuevo líder

Vaca Muerta cuenta con diferentes áreas que se disputan el liderazgo productivo de la región y del país.

Vaca Muerta lidera la producción de hidrocarburos en el país.

La producción de petróleo en Argentina continúa alcanzando niveles cada vez más altos y, en ese contexto, Vaca Muerta aparece como el principal motor hidrocarburífero del país. Sin embargo, internamente, las diferentes áreas de la cuenca disputan el liderazgo en la industria.

Durante abril, Argentina produjo 893 mil barriles diarios (récord histórico), lo que implicó un crecimiento mensual del 1,39% y un incremento interanual del 19%. Del total, el 78,1% corresponde a Vaca Muerta, que también marcó récord propios durante el cuarto mes del año.

produccion petroleo abril 2026 argentina Vaca Muerta encabeza la producción de hidrocarburos de la Argentina Secretaría de Energía de la Nación Las zonas que disputan el liderazgo de Vaca Muerta Según los registros, La Amarga Chica lideró la tabla de extracción con 89.436 barriles al día, lo que representa un 10,16% del total del país. De esta manera, desplazó de lo más alto del ránking a Loma Campana, quien se ubicó segunda con 89.002 barriles por día.

Ambas zonas son administradas por YPF y comandan la producción tanto de la región como del país. La última vez que Loma Campana no había ocupado el primer lugar del ránking fue en octubre de 2025.

En tercer lugar quedó Bandurria Sur, con 61.382 barriles por día, mientras que en el cuarto escalón se ubicó Bajada del Palo Oeste, de Vista Energy, con 60.293 barriles diarios.