Dólares por las orejas: Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo

Las exportaciones vinculadas a Vaca Muerta y la minería alcanzaron niveles récord y se acercaron al aporte realizado por el campo.

El crecimiento de Vaca Muerta y la minería permitió a ambos sectores aportar durante el primer cuatrimestre del año una cantidad de dólares similares a lo liquidado por el complejo agroexportador. Así, marca una señal del cambio que comienza a mostrar la matriz exportadora del país.

De acuerdo a datos de la consultora 1816, en base a datos del Banco Central (BCRA), las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord y se acercaron al aporte realizado por el agro, en cifras que rondan los US$8.150 millones para cada rubro.

El fenómeno está impulsado principalmente por el fuerte aumento de la producción en Vaca Muerta, que permitió incrementar las ventas externas de energía, y por el avance de proyectos mineros vinculados al litio, el cobre y otros minerales estratégicos. Esto explica cómo la liquidación neta por ONs y otros préstamos del exterior en abril "fue récord desde 2017".

Los especialistas destacan que la combinación entre energía y minería se consolida como uno de los principales motores del ingreso de divisas para la economía argentina. Aunque el complejo agroindustrial, históricamente principal generador de dólares del país, continúa liderando las exportaciones nacionales y mantiene un peso determinante en la generación de dólares, especialmente a través de la soja, el maíz y otros productos derivados.

Hacia adelante Hacia adelante, los analistas del sector consideran que la tendencia podría profundizarse en los próximos años a medida que entren en producción nuevos proyectos energéticos y mineros y se amplíe la infraestructura para exportar petróleo, gas y minerales.