Un gigante de Wall Street ahora proyecta a US$6.000 la onza de oro

Los mercados se preparan para que el oro alcance el nivel de precio antes impensable de US$5.000, sin embargo, uno de los bancos emblemáticos de Wall Street , el Bank of America (BofA), elevó su objetivo de oro a corto plazo a US$6.000 por onza , siendo el pronóstico de precio más agresivo para el metal amarillo de cualquier institución importante, como advierte el analista Ernest Hoffman.

"La historia no predice el futuro, pero el precio promedio del oro superó cuatro mercados alcistas en aproximadamente un 300% en 43 meses, lo que implicaría que el oro alcanzaría los 6.000 dólares para la primavera", escribió el analista de BofA, Michael Hartnett, en una nota a sus clientes. Hartnett pronostica que el precio del oro alcanzará los 6.000 dólares por onza para la primavera. Esto situaría el precio del oro más de un 20% por encima de los máximos históricos actuales del metal precioso.

El 5 de enero pasado, el jefe de investigación de metales del BofA, Michael Widmer, dijo que el oro seguirá siendo un activo clave en las carteras de los inversores este año. "El oro sigue destacando como cobertura y fuente de alfa", escribió Widmer. Bank of America considera que la contracción del mercado y la fuerte sensibilidad a las ganancias posicionan al oro como una cobertura clave y un potencial impulsor de la rentabilidad en 2026.

Las perspectivas de BofA para 2026 se basan en sus proyecciones de disminución de la oferta y aumento de los costos en el sector del oro. Widmer espera que las 13 principales mineras de oro de Norteamérica produzcan 19,2 millones de onzas este año, una disminución del 2% con respecto a 2025, y agrega que la mayoría de las previsiones de producción del mercado son demasiado optimistas. Widmer proyecta que los costos de mantenimiento totales promedio aumentarán un 3% a aproximadamente US$.600 por onza, un nivel ligeramente superior al consenso del mercado. También espera un fuerte aumento de la rentabilidad de los productores, con un nivel de ganancias (EBITDA total) que se proyecta aumentará un 41% hasta alrededor de 65.000 millones de dólares en 2026. En ese momento, BofA escribió que esperan que el oro promedie 4.538 dólares por onza en términos reales durante 2026, mientras que también se espera que la plata, el platino y el paladio tengan precios más altos, lo que refleja la perspectiva positiva del banco para los metales preciosos en su conjunto.

Widmer afirmó que la plata podría ser más atractiva para los inversores dispuestos a asumir un mayor riesgo para obtener un mayor beneficio, y señaló que la relación oro-plata actual, cercana a 59, sugiere que la plata aún podría superar al oro. Citó el mínimo histórico de 32 en 2011 como un precio máximo de la plata de 135 dólares , mientras que el mínimo de 14 en 1980 sugiere un precio de la plata de 309 dólares por onza .

En su seminario web anual sobre perspectivas en diciembre, relata Hoffman, Widmer dijo que los repuntes alcistas del oro normalmente alcanzan su punto máximo solo cuando los impulsores subyacentes que inicialmente desencadenaron el repunte se desvanecen, y no terminan simplemente porque los precios suben. "Ya he destacado que el mercado del oro ha estado muy sobrecomprado. Pero, en realidad, sigue estando infra-invertido", afirmó. "Aún hay mucho margen para el oro como herramienta de diversificación en las carteras".

Widmer añadió que no cree que el panorama alcista vaya a terminar pronto. Señaló que solo se necesitaría un aumento del 14% en la demanda de inversión para alcanzar ese objetivo. En tal sentido, la demanda de inversión ha promediado aproximadamente ese nivel en los últimos dos trimestres. Mientras tanto, se necesitaría un aumento del 55% en la demanda de inversión para impulsar los precios del oro a 8.000 dólares la onza el próximo año.

La demanda de inversión, en particular entre los inversores minoristas, ha aumentado en los últimos meses, y las entradas de 2025 en fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro alcanzaron su nivel más alto desde 2020. Sin embargo, Widmer dijo que todavía hay un segmento clave que ha ignorado en gran medida el mercado del oro, y eso podría cambiar en el nuevo año. Para el experto del BofA, el metal precioso representa ahora alrededor del 4% del mercado financiero total, pero dentro del sector de inversión profesional, los inversores de alto patrimonio neto poseen sólo el 0,5% de sus activos en oro. El creciente interés en el oro surge a medida que muchos inversores siguen cuestionando la fiabilidad de la tradicional distribución de carteras 60/40. Widmer afirmó que las investigaciones actuales demuestran que mantener el 20% de una cartera en oro puede ser una estrategia eficaz. "Al realizar el análisis desde 2020, se puede justificar que los inversores minoristas tengan una participación en oro muy superior al 20%", afirmó. "Incluso se puede justificar un 30% actualmente".

Pero no solo los inversores minoristas se beneficiarán de una mayor diversificación en oro. Widmer afirmó que espera que los bancos centrales sigan comprando oro incluso cuando las reservas oficiales alcancen niveles históricos en 2025. Señaló que las reservas de oro de los bancos centrales han superado sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. El oro representa actualmente, en promedio, alrededor del 15% de las reservas totales de los bancos centrales. Sin embargo, su modelo indica que las reservas estarían completamente optimizadas con una asignación promedio de oro de alrededor del 30%. "Cualquier cartera que esté considerando, ya sea una cartera de un banco central o una cartera institucional, puede beneficiarse de la diversificación en oro", dijo.

Widmer agregó que el aumento masivo del precio del oro en 2025 significa que será difícil para algunos administradores de cartera ignorarlo en 2026. "Si nos fijamos en los índices de referencia, el oro ha sido uno de los activos con mejor rendimiento en los últimos años", afirmó. "Lo que hemos escuchado con frecuencia es que el oro es un activo sin rendimiento; cuesta mantenerlo; no se gana dinero con él, así que ¿qué sentido tiene mantenerlo?'. Pero desde una perspectiva puramente direccional, el oro podría haber sido una buena contribución a una cartera. Creo que las cifras hablan por sí solas".

En cuanto a lo que podría desencadenar otra rotación hacia el oro, Widmer dijo que la política monetaria estadounidense será un factor importante en 2026. Señaló que su modelo sugiere que durante un ciclo de flexibilización (cuando la inflación es superior al 2%) los precios del oro han aumentado un 13% en promedio. "Ni siquiera hace falta ver recortes en cada reunión", dijo. "Solo hace falta ver que las tasas están bajando".