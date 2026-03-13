Los bonos argentinos operan dispar en Wall Street y el riesgo país sube

Los mercados globales aún mantienen la incertidumbre respecto a la duración en el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese escenario, los bonos operan mixtos.

Los bonos soberanos argentinos en dólares alternan subas y bajas este viernes en Wall Street. Los mercados globales aún mantienen la incertidumbre respecto del devenir de los acontecimientos en el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese escenario, el riesgo país sube.

La deuda soberana en dólares opera dispar en Nueva York, con subas en Bonar 2029 (+0,5%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica y se mueven mixtos, con subas en el Global 2041 (+0,5%).

El riesgo país sube hasta los 574 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,09%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en subas, impulsadas por Transportadora Gas del Sur (+1,6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía, con subas de hasta 2,6%, como el caso del ADR de Globant.