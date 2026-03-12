Wall Street: los bonos argentinos y los ADRs operan en rojo en medio de la tensión en Medio Oriente

Los activos argentinos caen en Wall Street mientras crece la tensión en la guerra de Irán.

Los activos argentinos operan en rojo este jueves en Wall Street, arrastrados por la escalda en las tensiones en Medio Oriente y suba del petróleo que alcanzó nuevamente los US$100. A nivel local, la city se encuentra expectante por el dato de inflación de febrero que el Indec dará a conocer por la tarde.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York empujada por el Bonar 2035 (-0,8%). Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con caídas de hasta 0,9% para el caso del Global 2029.

El riesgo país se ubica en 561 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,9%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en baja, traccionadas por BBVA (-2,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con caídas generalizadas, empujados por el ADR de Mercado Libre (-4,6%).