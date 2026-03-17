Un banco de Wall Street alertó que los mercados subestiman el impacto de la guerra en Medio Oriente

Los mercados globales se encuentran inmerso en la incertidumbre y se mueven al compás de la escalda bélica en Medio Oriente . En ese escenario, un gigante de Wall Street advirtió que los inversores podrían estar subestimando las consecuencias económicas mundiales.

"Si bien una resolución rápida del conflicto es ciertamente una posibilidad, consideramos igualmente probable que se prolongue hasta el segundo trimestre, y no se puede descartar una guerra más prolongada", sostruvo el economista global de Bank of America Securities, Antonio Gabriel, en una nota el lunes. "Sin embargo, los mercados parecen estar descontando un shock en gran medida transitorio", agregó.

El índice S&P 500 cayó apenas un 4% desde su máximo histórico, lo que Gabriel considera una señal de que los inversionistas se mantienen relativamente tranquilos respecto a la guerra. A su vez, los compradores que aprovecharon las caídas parecieron entrar al mercado el lunes, y el índice de referencia subía recientemente alrededor de un 1% mientras bajaban los precios del petróleo .

"En nuestra opinión, los mercados se centran principalmente en la inflación, mientras que escenarios más disruptivos para el crecimiento global podrían estar subestimados", destacó.

Con todo, los mercados están "un poco complacientes" frente a la guerra, según Stephen Parker, codirector de estrategia global de inversión en JPMorgan Private Bank.

Impacto en el petróleo

En paralelo, en RBC Capital Markets, la jefa global de estrategia de materias primas, Helima Croft, elevó su estimación sobre la duración del conflicto y su impacto en los precios del petróleo.

"La ampliación de los objetivos bélicos de Estados Unidos, así como las capacidades asimétricas de Irán y su deseo de restaurar la disuasión, podrían prolongar el conflicto hasta bien entrada la primavera", apuntó Croft. "Creemos que superaremos los máximos del petróleo de la guerra entre Rusia y Ucrania de US$128 por barril en 2022 si el conflicto continúa otras tres o cuatro semanas con avances mínimos en la seguridad marítima, y que superaremos el pico de US$146 por barril de 2008 si se extiende durante varios meses más", concluyó.