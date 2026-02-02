Caen fuerte las acciones, los bonos con mayoría de bajas, pero el riesgo país se mantiene en 494 puntos

Tras cerrar enero con números positivos, con caída de las acciones en la Bolsa porteña y suba de bonos , lo que deja sin cambios al riesgo país. En este contexto, la City porteña seguirá de cerca el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que ya compró más de 1.150 millones de dólares en el MULC.

El índice Merval de la Bolsa porteña se movió toda la primera jornada de febrero en terreno negativo, y cerca del cierre de la rueda marca una caída de -3,10%.

La deuda soberana en dólares opera con bajas generalizadas en Wall Street , empujada por el Global 2035 (-0,9%) y los Bonares 2038 (-0,5%) y 2029 (-0,4%). En tanto, los bonos bajo legislación local operaron al cierre con bajas de hasta -1,3%, como el caso del Bonar 2035 o el Bonar 2029 (-1,2%).

En este contexto, el riesgo país se ubica en 494 puntos básicos, dos puntos menos que en el cierre del viernes, luego de retroceder un 13% en enero.

En la plaza local, el Merval retrocede 3,1% en pesos en la primera rueda de febrero. En enero, el índice accionario ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares .

En tanto, las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Comercial del Plata (7,4%), Banco Suypervielle (-5,2%), Edenor (-4,6%), Loma Negra (-4,5%) e IRSA (-4,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en la misma tónica. Los ADRs que lideran las caídas son: IRSA (+5,52%), Grupo Financiero Galicia (+3,83%), YPF (+2,97%) y Grupo Supervielle (+1,72%). En la vereda opuesta se destacan Edenor (+1,9%) y Loma Negra (+1,04%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.470 en la pizarra del Banco Nación.