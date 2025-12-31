El Merval cerró el año con una caída del 6% medido en dólares

El mercado argentino transitó un 2025 marcado por las elecciones legislativas, que provocó un rally en los activos, incluso algunos papeles e índices tocaron máximos históricos. Pese a la remontada, el Merval cerró el año con un retroceso medido en dólares.

Hasta antes de los comicios de octubre, todas las acciones del panel líder acumulaban caídas en la plaza local. El resultado electoral motivó a los mercados y varios papeles se dieron vuelta hasta terminar el año con subas.

En ese contexto, el S&P Merva l, el mayor índice bursátil del mercado local, se movió de la misma manera. Tras las elecciones del 26 de octubre comenzó un rally alcista que derivó a que tocará máximos históricos en pesos.

Sin embargo, el índice accionario medido en dólares retrocedió 1,14% en la última rueda del año. De esta forma, el Merval finalizó el 2025 en los US$2.006, es decir, exhibió una caída anual de 6,1%, según cálculos de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En la última rueda del año, los bonos transitaron la jornada con calma. "En la previa a los festejos de fin de año y tras haber asimilado la favorable sesión legislativa para el oficialismo en el Congreso, la deuda soberana en dólares mostró movimientos acotados en la última rueda del año", destacó PPI.

En ese contexto, los Globales registraron retornos anuales que se ubican en un rango de 15,3% a 17,4%.

Riesgo país

Por su parte, el riesgo país cerró 2025 en 571 puntos básicos. Así, bajó apenas 64 unidades. Sin embargo, durante el año rozó los 1.456 puntos debido a la incertidumbre electoral y la postergación de la acumulación de reservas.

Pero no alcanzó los niveles esperados para la vuelta a los mercados internacionales de crédito, y ese anhelo quedó postergado para 2026.

Según el acuerdo con el FMI, el índice que elabora el JP Morgan debe ubicarse en la zona entre los 400/500 para que el equipo económico vuelva a los mercados internacionales de deuda.