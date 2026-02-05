El riesgo país sube mientras que los bonos y las acciones argentinas caen en Wall Street

Los activos argentinos se enfrentan a una rueda adversa este jueves, con viento en contra tanto por el frente externo como en el contexto local. En ese escenario, el riesgo país , que había logrado perforar los 500 puntos básicos, sube hasta las 515 unidades.

En el frente externo, la caída de las principales acciones tecnológica impulsa un mal clima en los merados globales.

En el contexto local, este movimietnos de los activos argentinos se da en medio de la polémica en torno al Indec y la medición del IPC. A su vez, este juevez llegó al país una comitiva técnica del FMI para realizar la segunda revisión del programa.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York hasta 0,8%, empujada por el Global 2046. En tanto, los bonos bajo legislación local oepran mixtos.

El reisgo país sube 2,5% hasta los 515 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval retrocede 2,5%. Las acciones del panel líder caen hasta 4%, traccioandas por BBVA.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se desploman hasta 6,6%, como el ADR de Supervielle.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.