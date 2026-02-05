El desplome del Bitcoin arrastra al petróleo, que cae más 2,5%, y también al oro y la plata

Vientos de frente se observan por estas horas en los precios de las materias primas, con fuertes bajas en un mercado impactado por el derrumbe del precio del Bitcoin , que perdió más del 23% de su valor desde el comienzo del año y 45% de baja desde el precio máximo de 126.000 dólares alcanzado en octubre pasado.

En este escenario, el petróleo Brent del Mar del Norte y referencia en los mercados asiáticos y europeos, y también en Argentina, cotiza a 67.65 dólares el barril, una caída de 2,61% en la jornada, mientras que el la variedad West Texas Intermediate (WTI), que es la referencia en el mercado norteamericano muestra en pizarras 63,38 dólares, un retroceso de -2,70%.

En este contexto de volatilidad, la baja del precio del petróleo es leída por los analistas como refleja a cierta distensión en el diálogo entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear iraní, y la sensación de se despejarían los problemas de abastecimiento del mercado petrolero global.

"Los precios del petróleo cayeron drásticamente el jueves. La confirmación de las conversaciones el viernes entre Estados Unidos e Irán alivió la preocupación por un conflicto militar que podría interrumpir el suministro de Oriente Medio", reseñó el portal Investing.com.

Los analistas destacan que los precios del crudo revirtieron su tendencia tras una sesión de toma de ganancias este miércoles, que no soslaya el hecho de que el petróleo se mantuvo en baja durante la semana, luego de haber caído en las ruedas previas, acompañando una caída generalizada en los mercados de materias primas.

En este contexto, se confirmó para este viernes el encuentro cara a cara de funcionarios de Estados Unidos e Irán en el emirato de Omán, según confirmaron representantes de las dos partes esta semana. Pese a ello, aún persisten desacuerdos sobre la agenda de las negociaciones.

Oro y plata

En cuanto a otros activos "refugio", el precio del oro marca en las pantallas 4.894,14 la onza de 31 gramos 24 kilates, lo que supone una -1,15%, anticipando cierta recuperación del valor del dólar.

Donde se observa un verdadero desplome es en el precio de la plata, que con un valor de 75,895 dólares arroja un derrumbe de -10.07% en su precio durante la jornada.