Bitcoin continúa desplomándose: perforó los US$70.000 y opera en niveles previos a la victoria de Donald Trump

El precio de Bitcoin no repunta. Y, si bien comenzó 2026 con un incremento que ilusionó a los inversores, el precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó a niveles previos a que asumiera Donald Trump la presidencia de Estados Unidos.

Al cierre de esta nota, Bitcoin operaba a US$67.469 . Desde que comenzó el año, la cotización de la mayor criptomoneda del mercado cayó más de un 23% y y alrededor del 10% en el acumulado de enero.

Así, quebró US$70.000 y cotizaba en niveles previos al triunfo electoral de Donald Trump, en noviembre de 2024.

La caída del valor de Bitcoin se da luego de las pérdidas en las acciones tecnológicas , que desencadenaron una presión sobre los activos de riesgo como las criptomonedas.

La dinámica se vio potenciada por la fuerte liquidación de posiciones apalancadas, en especial en los mercados de derivados, después de que la caída del Bitcoin por debajo del nivel de los US$75.000 activara órdenes de stop-loss. Según datos de la firma de análisis cripto CoinGlass, Alrededor de 770 millones de dólares en posiciones de criptomonedas fueron liquidados durante las últimas 24 horas.

La cotización actual aún se encuentra lejos de su máximo histórico de US$126.273, que alcanzó el 6 de octubre del año pasado. Así, pierde más del 45% desde su cotización más alta.

Bitcoin cayó en enero por cuarto mes consecutivo

La cotización de Bitcoin arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por cuarto mes consecutivo en enero.

Al cierre del primer mes del año, el activo digital cotizaba a US$78.000 y quedó por debajo de los US$80.000 por primera vez desde abril de 2025.

Así, finalizó el cuarto mes consecutivo a la baja: octubre (-3,9%), noviembre (-17,4%), diciembre (-3,1%).

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con pérdidas.