Bitcoin no repunta: en enero cayó por cuarto mes consecutivo

La cotización de Bitcoin arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. Y, si bien comenzó 2026 con un incremento que ilusionó a los inversores, el precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por cuarto mes consecutivo en enero .

Al cierre del primer mes del año, el activo digital cotizaba a US$78.000. Así, no solo quedó por debajo de los US$80.000 por primera vez desde abril de 2025, sino que implicó una caída de más del 10% en los últimos cinco días previos y de alrededor del 10% en el acumulado de enero.

Al cierre de esta nota, Bitcoin operaba a US$79.055 . La cotización actual aún se encuentra lejos de su máximo histórico de US$126.273, que alcanzó el 6 de octubre del año pasado.

La caída de las últimas semanas se exacerbó debido a la postulación de Kevin Warsh al mando de la Reserva Federal por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que provocó una reevaluación de las perspectivas de las tasas de interés y las condiciones de liquidez.

Eso provocó una liquidación masiva de los tenedores de Bitcoin por cerca de US$2.500 millones, lo que empujo el precio a la baja. De acuerdo a un informe de Coinglass, más de 408.000 traders vieron eliminadas sus posiciones en 24 horas.

También, la expectativa respecto a un nuevo nuevo shutdown (cierre o apagado) parcial del Gobierno estadounidense reactivó la incertidumbre justo cuando Bitcoin opera lejos de sus máximos y los inversores evalúan si la cotización comenzaba este año con subas.

"Desde octubre de 2025, el mercado de las criptomonedas ha registrado caídas en los precios, especialmente el del Bitcoin. Este movimiento ha reavivado el debate sobre la posibilidad de un nuevo ‘invierno cripto’", sostuvo Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.

"Si llega el invierno, la tendencia es que sea más corto, de alrededor de un año. No diría que ya estamos de pleno en ese ciclo bajista, pero tal vez estemos entrando en él. Podemos tener uno o dos trimestres razonables antes de una corrección mayor”, añadió Serrano.

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$ 88.000, frente a unos US$ 95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con pérdidas.