Carlos Melconian se distanció de Luis Caputo por la compra de ropa en el exterior: "No soy pijotero"

Tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , acerca del precio de la ropa en Argentina y que siempre compró en el exterior, el economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian , se refirió a los dichos del funcionario y marcó distancia. "No soy pijotero", lanzó.

En declaraciones a radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda afirmó: "Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera".

"Hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, cinco, seis, 10 veces más cara”, agregó Caputo.

En relación a esas declaraciones, Melconian brindó una entrevista radio Splendid y se diferenció: "Yo compro ropa donde me queda bien y me gusta. Privilegio que me quede bien y me guste, no soy pijotero . Me miro al espejo, si me queda lindo, compro. No voy a las ofertas pijoteras de Miami para quedar como un payaso".

Por otra parte, Melconian se refirió al valor del dólar. En su consideración, el país necesita un tipo de cambio más alto para acumular reservas genuinas vía comercio exterior.

Según sus cálculos, los $800 del inicio de la gestión Milei, ajustados por inflación, equivaldrían hoy a un dólar de entre $1.700 y $1.800. A su vez, comparó el nivel actual , cercano a los $1.450, con otros períodos históricos y afirmó que es "mucho mejor" que durante la Convertibilidad o el gobierno de Mauricio Macri.

"Lo que no tiene todavía el mercado de cambio, porque no es de libertad absoluta, es el price discovery al cual lo quería someter el Fondo Monetario. Las bandas son irrelevantes", apuntó.

"De la misma manera que se pide la apertura económica en el sector real, no hay una apertura económica irrestricta en materia cambiaria. Todavía es bien archiconocido que continúan las restricciones cruzadas en materia de cepo. Entonces, no te tiembla la mano para las restricciones cambiarias, pero querés mostrarte ultra aperturista en el sector real. Hay contradicciones que se detectan", cerró.