En números: cuánto creció el uso del delivery durante 2025

El servicio de delivery fue uno de los motores del consumo durante 2025 y mostró un crecimiento interanual muy por encima del promedio general de la economía. En un escenario de leve recuperación del consumo masivo, que avanzó 2% anual tras la caída registrada en 2024, las plataformas digitales consolidaron su protagonismo como canal habitual para resolver compras cotidianas de manera rápida y eficiente.

De acuerdo con datos de PedidosYa , el consumo a través de la aplicación creció un 22% interanual en número de órdenes durante 2025, impulsado por la conveniencia, la inmediatez y la ampliación de categorías disponibles. El crecimiento abarcó todas las verticales del servicio, desde restaurantes y cafeterías hasta supermercados, mercados 100% online, farmacias, kioscos, bebidas, tiendas de mascotas y comercios de cercanía como verdulerías, carnicerías y almacenes.

La evolución del delivery contrastó con el desempeño de los canales tradicionales. En el segmento de supermercados, mientras el consumo en locales físicos retrocedió 5,2% interanual en 2025 y el comercio electrónico general creció 14,1%, la vertical PedidosYa Markets registró un incremento del 21,6% en la cantidad de órdenes. Este desempeño ubicó al servicio siete puntos porcentuales por encima del promedio del e-commerce nacional y consolidó a la plataforma como uno de los principales canales de compra online: más del 50% de las compras de supermercados digitales ya se realizan a través de PedidosYa.

El avance del quick-commerce fue uno de los fenómenos centrales del año. Las entregas en pocos minutos ganaron peso dentro del ecosistema de delivery y actualmente concentran casi una de cada cuatro órdenes realizadas en la aplicación. Este segmento, que incluye mercados, farmacias, kioscos y tiendas especializadas, fue liderado por los PedidosYa Markets, que aportaron más de la mitad de las órdenes, seguidos por supermercados, kioscos, farmacias y comercios de mascotas.

El crecimiento interanual también se reflejó en el consumo gastronómico. Durante 2025, los pedidos a restaurantes aumentaron 18,5% respecto del año anterior, con una fuerte preferencia por opciones de comida rápida y clásicos de la gastronomía local. Hamburguesas, pizzas, empanadas, helados y productos de panadería encabezaron el ranking de los más solicitados, tanto en el cierre del año como en el acumulado anual.

Lo más elegido por turistas

La estacionalidad turística potencia el uso del delivery. Durante el inicio de la temporada de verano, entre el 21 de diciembre y el 11 de enero, los destinos de la Costa Atlántica registraron subas interanuales muy marcadas en la cantidad de pedidos de turistas.

Miramar lideró el crecimiento con un aumento del 247%, seguida por Villa Gesell con 137%, el Partido de La Costa con 132% y Pinamar con 89%. Estos registros mostraron cómo el servicio de delivery acompaña la movilidad estacional y se integra a los hábitos de consumo durante las vacaciones.

El desempeño interanual de la plataforma se apoyó, además, en una amplia presencia federal. PedidosYa opera en más de 150 ciudades de todas las provincias, con mayor volumen de demanda en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, seguidas por Córdoba, Rosario y La Plata. De cara a 2026, la compañía prevé profundizar su expansión territorial y ampliar la cobertura en las localidades donde ya está presente.

El crecimiento sostenido del delivery durante 2025 dejó en evidencia un cambio estructural en los hábitos de consumo. Con tasas de expansión que superan ampliamente al promedio del consumo general, las plataformas digitales se consolidaron como un canal clave para el comercio, generando oportunidades tanto para los comercios y repartidores como para los usuarios, y posicionándose como uno de los sectores con mayor dinamismo de cara al nuevo año.