Los jóvenes redefinen cómo eligen su cobertura médica

En los últimos años, el ingreso de los jóvenes al mercado laboral dejó de ser un momento lineal para convertirse en un proceso más dinámico, atravesado por nuevas formas de trabajar, consumir y proyectar el futuro. Ese cambio también impacta en la forma en que las nuevas generaciones se vinculan con su salud y, particularmente, en cómo eligen una cobertura médica .

Hoy, más del 75% de los pacientes ya utiliza herramientas digitales como apps, telemedicina o dispositivos conectados para gestionar su salud . Este dato refleja un avance tecnológico, pero también un cambio cultural: los jóvenes esperan que la salud funcione con la misma lógica que el resto de los servicios que consumen, donde la experiencia es simple, ágil e inmediata.

En esa lógica, la autogestión deja de ser un diferencial para convertirse en una condición básica. Poder resolver trámites desde el celular, acceder a consultas médicas online o gestionar la cobertura sin intermediarios es parte de lo esperado. Pero, además, aparece una variable cada vez más relevante: el tiempo. Para esta generación, evitar burocracia y simplificar procesos ya forma parte de una necesidad concreta.

Hoy, más del 75% de los pacientes ya utiliza herramientas digitales como apps, telemedicina o dispositivos conectados para gestionar su salud.

Al mismo tiempo, el acceso a nuevos beneficios gana protagonismo en la decisión. Descuentos en medicamentos, cobertura en anticonceptivos o la posibilidad de acceder a servicios de salud de forma rápida impactan directamente en la economía personal.

Además, los jóvenes también buscan propuestas que acompañen su estilo de vida, integrando bienestar, salud mental, y otros hábitos saludables. En este contexto, el desafío para el sector es repensar su propuesta de valor, donde empiezan a tomar fuerza modelos más flexibles, con estructuras de costos adaptadas a ingresos menos estables y esquemas que reducen la barrera de entrada. Hay una propuesta que incluye asistencia virtual, permitiendo resolver consultas de forma ágil.

A su vez, incorpora beneficios directamente vinculados al uso cotidiano: 40% de descuento en farmacias, psicología sin copago gestionada desde la app, y acceso a servicios complementarios como reintegros en gimnasios o asistencia al viajero.

Propuestas de prepagas

Así, el plan busca dar respuestas a estas nuevas expectativas, y propone una forma distinta de entender el cuidado: con foco en la prevención, la comodidad y el seguimiento continuo, alineado a una generación que espera resolver sin detener su esquema de actividades diarias.

En definitiva, para los jóvenes de hoy, elegir una prepaga ya no es solo una decisión médica. Es también una forma de cuidar su tiempo y gestionar su independencia, con soluciones simples que les permitan enfocarse en construir, crecer y disfrutar su día a día sin frenar su ritmo.

* Matías Buffa, gerente general de Prevención Salud.