El riesgo país vuelve a perforar los 500 puntos, mientras que las acciones caen en Wall Street

Tras el ajuste en la rueda de ayer, el riesgo país vuelve a bajar. Los bonos operan mixtos en Nueva York. En la plaza local, el Merval avanza.

El riesgo país baja hasta los 499 puntos básicos en la rueda de este miércoles. Así, el índicer que elabora el JP Morgan vuelve a ubicarse por debajo de las 500 unidades tras cerrar 503 en en la jornada de ayer.

La deuda soberana en dólares alterna subas y bajas en Nueva York. Los bonos bajo legislación local sueben impulsados por el Bonar 2035 (+0,3%).

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,2%. El mayor índice bursátil argentino ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares el mes pasado.

Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Telecom (+3,3%).

Los papeles argentinos cotizan con bajas generalizadas, traccionadas por Mercado Libre (-4,8%).