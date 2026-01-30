Los bonos se encaminan a cerrar enero con subas mientras que el riesgo país cae 13% en el mes

Pese a la caída de los bonos en Wall Street en la rueda de este viernes, los activos argentinos, tanto acciones como la deuda soberana en dólares, se encaminan a cerrar enero con ganancias. El riesgo país , aunque rebota en la última jornada, baja en el mes 75 puntos o un 13,2%.

Esta reacción del mercado argentino se debe las compras de divisas que realizó el Banco Central (BCRA) para incrementar las reservas, de acuerdo a los analistas.

Los bonos bajan en Nueva York hasta 0,5% traccionados por el Global 2046, aunque en el mes cierran en verde. En enero, la mayor suba la registra el Global 2041 (+5,8%).

Por su parte el riesgo país sube hasta los 496 puntos básicos, aunque se mantiene por debajo de la 500 unidades. Así, en el mes baja un 13,2% o 75 puntos.

En la plaza local, el Merval 0,5% en pesos. Cabe recordar que la semana pasada el índice accionario subió 5,8% medido en dólares.

Las acciones del panel líder operan mixtas este viernes, pero en el mes registran mayorías de subas, con incrementos de hasta 18%, como el caso de BYMA.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.