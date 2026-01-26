Los bonos extienden subas en el comienzo de la semana y el riesgo país perfora los 520 puntos

Los bonos argentinas se pintan de verde en la primera rueda de la semana y empujan el riesgo país a la baja.

Los bonos extienden subas en el comienzo de la semana tanto en Wall Street como los títulos bajo legislación local. Así, el riesgo país perfora los 520 puntos y se mantiene en valores mínimos desde 2018. Las acciones argentinas operan mixtas en la rueda de este lunes.

Impulsado por la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que ya lleva US$978 millones, y a una merma en las tensiones globales que afloja la dinámica de los mercados emergentes; los bonos argentinos se pintan de verde en el comienzo de la semana. La deuda soberana en dólares muestra subas de hasta 0,7% en Nueva York, impulsada por el Global 2041. Mientras que los títulos bajo legislación extranjera muestran subas generalizadas traccionados por el Global 2038 (+0,6%).

De esta manera, los bonos empujan al riesgo país a la baja, que extiende retrocesos y se ubica en 516 puntos básicos, registros mínimos desde 2018.

Acciones En la plaza local, el Merval muestra una baja de 0,1%. Las acciones del panel líder cotizan mixtas, con subas de hasta 2,7% como el caso de Transener.

Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven en la misma tónica y alternan subas y bajas. El ADR que toma mayor impulso es el de BBVA (+4,1%).