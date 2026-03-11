Wall Street: los bonos y las acciones argentinas operan con subas

Los activos argentinos, tanto bonos como los ADRs, operan con subas en Nueva York. En la plaza local, el Merval avanza.

En una semana marcada por la volatilidad en los mercados globales por el conflicto en Medio Oriente, este miércoles los activos argentinos, tanto bonos como acciones, operan con subas en Wall Street.

La deuda soberana en dólares opera con alzas de hasta en 0,8% Nueva York, traccionada por el Global 2029. Sin embargo, los bonos bajo legislación local se mueven con bajas de hasta 0,4%, empujados por el Global 2035.

El riesgo país se ubica en 565 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 2,4%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en subas, impulsadas por YPF (+3,9%).

Los papeles argentinos cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía, con subas de hasta 3,7%, como el ADR de Telecom.