Los bonos encaran la tercera jornada consecutiva al alza y empujan el riesgo país a mínimos desde 2018

Los bonos argentinos extienden subas iniciadas el miércoles. El riesgo país rompe la barrera de los 550 puntos básicos.

En una semana marcada por la volatilidad en los mercados globales, los bonos argentinos extienden subas en la última rueda de la semana, tanto en Wall Street como en los títulos soberanos bajo legislación local. El riesgo país comprime y se ubica en mínimos desde 2018.

La deuda soberana en dólares cotiza con mayorías en suba en Nueva York, traccionada por Bonar 2035 (+0,6%). Los bonos bajo legislación argentina suben hasta 0,9%, impulsados por el Bonar 2035 y el Global 2035. De esta manera, extienden la racha positiva iniciada el miércoles.

El riesgo país continúa el descenso y se ubica en 543 puntos básicos. De esta manera, toca mínimos desde 2018.

¿Cómo están las acciones este viernes? En la plaza local, el Merval avanza 1,4%. En tanto, las acciones del panel líder operan mixtas. Al alza opera Transener (+3%).