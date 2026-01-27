El riesgo país rompe los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018

El riesgo país continúa en descenso y baja hasta los 499 puntos básicos. Así, el índice te pone a tiro de perfora las 500 unidades por priemra vez desde 2018. Mientras que los bonos extienden subas de hasta 1,4% en Wall Street, impulsados por el Bonar 2041.

El mercado reacciona positivamente ante la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) que ya supera los US$1.000 millones adquiridos en el mercado cambiario.

"Hacia adelante, creemos que, si se mantiene el ritmo de acumulación de reservas y la disciplina macro, el riesgo país podría continuar convergiendo gradualmente hacia niveles más cercanos a los pares latinoamericanos", destacó Alejo Rivas, estretaega de Balanz.

Y agregó: "Este proceso no sería lineal, pero el sesgo sigue siendo favorable mientras se sostengan los fundamentos que hoy explican la compresión de spreads".

En tanto, en la plaza local, el Merval avanza 1,2% en pesos. Cabe recordar que el índice accionario registró la semana pasada una suba de 5,8% medido en dólares.

Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Transener (+4,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía, con alzas de hasta 4,5%, como el caso del ADR de Central Puerto.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.