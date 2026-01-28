Los bonos se dan vuelta y rebota el riesgo país, pero aún se mantiene por debajo de los 500 puntos

Los bonos operan mixtos en Wall Street en la rueda de este miércoles, mientras que loass ADRs caen. El riesgo país , que perforó las 500 unidades el martes por primera vez desde 2018, se ubica en 494 puntos aunque logró tocar los 484. En la plaza local, el Merval retrocede.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York en la rueda de este miércoles. Mientras que los bonos bajo legislación local abrieron con subas pero revirtieron la tendencia y caen hasta 0,6%, como el caso del Bonar 2029.

El riesgo país se ubica en 495 puntos, luego de tocar los 484. De esta manera, se consolida por debajo de las 500 unidades, mínimos desde junio de 2018.

En la plaza local, el Merval cae 1% en pesos. Cabe recordar que el índice accionario subió la semana pasada 5,8% medido en dólares.

Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja, traccionados por Transportadora Gas del Sur (-3,3%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.