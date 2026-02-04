Quilmes regala un chopp a los turistas que elijan veranear en la Argentina

La marca de cerveza argentina Quilmes lanzó una serie de promociones para la temporada de verano 2026 que incluyen el regalo de un chopp a quienes vacaciones en la Argentina. La empresa estará presente en distintos destinos turísticos y eventos culturales en el marco de su campaña “Me gusta Argentina, me gusta Quilmes”.

La marca reforzó su estrategia estacional con acciones que se desarrollan desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Costa Atlántica y las Cataratas del Iguazú con su propuesta Chopp Turista, una acción pensada para los turistas que eligen vacacionar dentro del país. Durante los meses de enero y febrero, bares y restaurantes de Mar del Plata, Pinamar, las Cataratas del Iguazú y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen un chopp de Quilmes de cortesía y obsequios vinculados a la experiencia, siempre que se realice consumo en el establecimiento adherido.

Shows de temporada En paralelo, Quilmes vuelve a apostar por la música en vivo como parte de su agenda de verano. En la ciudad de Mar del Plata, la marca impulsa un ciclo de shows en Bendu Arena, con la participación de artistas de alcance nacional como El Mató a un Policía Motorizado, El Plan de la Mariposa, Ciro y los Persas y Divididos, entre otros.

La compañía también confirmó su participación en algunos de los festivales más convocantes del país. Entre ellos se encuentran una nueva edición del Cosquín Rock, que se realizará los días 14 y 15 de febrero en Santa María de Punilla, Córdoba; el Festival Nacional de la Confluencia, previsto del 5 al 8 de febrero en la ciudad de Neuquén; y el Festival Nacional del Chamamé, que se desarrolla entre el 16 y el 25 de enero en Corrientes.