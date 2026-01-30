Donald Trump propuso a Kevin Warsh para presidir la FED y bajar las tasas de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , propuso este viernes a Kevin Warsh como nuevo jefe de la Reserva Federal (FED), en reemplazo de Jerome Powell , que deja el cargo en mayor. En una publicación en su red social Truth, el mandatario estadounidense destacó los logros de su candidato.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, manifestó Trump. “Nunca te dejará tirado”, agregó el mandatario americano y destacó la trayectoria profesional del economista y banquero.

La decisión tendrá impacto en los mercados porque cambiará la dinámica financiera en línea con el objetivo que tiene Trump . Cabe destacar que aún la nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump mantiene una dura puja con Powell al pretender una baja de la tasa de interés, que el actuar titular de la FED no pudo complacer. La disputa generó polémicas respecto a la independencia de la entidad monetaria estadounidense.

Durante su primera presidencia, Trump había descartado a Warsh en favor de Powell, una decisión que lamentó públicamente cuando el actual presidente de la FED se negó a recortar las tasas de interés con la velocidad y profundidad que exigía.

Quién es Warsh, el posible nuevo titular de la FED

Warsh, de 55 años, es reconocido por su experiencia en Wall Street, pero también por su paso previo en la FED.

En su mensaje, presidente estadunidense recordó que Warsh tuvo un rol destacado dentro de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, período en el que se convirtió, con apenas 35 años, en el gobernador más joven en la historia de la institución. Esa experiencia previa fue uno de los puntos centrales resaltados por el presidente al justificar su elección.

Incluso Trump lo tenía como una de sus primeras opciones en su primer mandato para presidir la entidad monetaria estadounidense.

En caso de confirmarse por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed. Los especialistas advierten sobre las dudas que pesan sobre la independencia, después de que Trump insista con la baja de las tasas de interés de manera más rápida y continúa.