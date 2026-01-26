En medio de las tensiones, Lula Da Silva le pidió a Donald Trump que la paz incluya a Palestina

La exigencia de Lula Da Silva llega en un contexto en el que criticó con dureza a Trump la semana pasada por su propuesta de la "Junta de Paz".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación este lunes por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le pidió que la Junta de Paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un asiento para Palestina.

En ese diálogo, Da Silva (quien hasta el momento no aceptó el ofrecimiento de Trump para integrar la entidad) propuso realizarle cambios al organismo que en una primera etapa fue concebido para ayudar a la recuperación del territorio palestino luego de la guerra entre Israel y Hamás.

A su vez, el brasileño le reiteró la "importancia" de una reforma "amplia" de la ONU que incluya el aumento del número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, según un comunicado del Gobierno brasileño.

La conversación telefónica ocurrió apenas tres días después de que el mandatario brasileño criticara duramente al presidente de los Estados Unidos, acusándolo de querer establecer una "nueva ONU" con él como "dueño".

lula da silva candidato (3).jpg TELAM "En vez de corregir la ONU, como yo reivindico desde 2003... con la entrada de nuevos países, el presidente Trump está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU en la que él solito es el dueño", afirmó Lula durante un acto del Movimiento Sin Tierra en Salvador, Bahía.