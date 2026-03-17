"Todos la abuchearon": una argentina participó en un foro de ONU y contó un repudiable suceso

Zoe Ferreyra Arce es argentina y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella. Gracias a su convicción por la defensa de la dignidad humana, quedó seleccionada en la Commission on the Status of Women, un foro organizado por la ONU .

Según explicó la joven cordobesa, el foro consiste en una serie de reuniones en las que se discuten políticas sobre la mujer, que luego los países pueden tomar de ejemplo para sus legislaciones.

Directo desde Nueva York, Zoe utiliza sus redes sociales para contar su experiencia. En un video al que tuvo acceso MDZ , no obstante, relató una situación que vivió y que la dejó muy sorprendida.

"Estuve viendo un doble discurso", empezó a explicar Zoe. "Por un lado, se buscan formar alianzas entre mujeres para empoderarlas, para que tengan más representación, tanto en el ámbito político, en el social, económico. Es increíble como las mujeres realmente están luchando por eso", dijo.

"Pero por otro lado, me sorprendió algo que viví en una conferencia, llamada Body Autonomy for all Girls and Women. Sus propuestas eran que los padres no deberían tener injerencia en la vida de los niños, que la única solución para un embarazo temprano era el aborto y que las únicas organizaciones que ayudaban a las mujeres eran realmente aquellas que inducían el aborto ", contó.

"Todos comenzaron a abuchearla"

La internacionalista explicó que, luego de escuchar esto, una chica de Canadá que pertenecía a una organización llamada Campaign Life Coalition, se levantó de su asiento: "Me gustaría entender a qué se referían con que estas son las únicas organizaciones que ayudan a las mujeres, porque yo trabajo en una organización en la que ofrecemos apoyo maternal, educación preventiva antes de que ocurran los embarazos, servicio de adopción", preguntó.

"Cuando ella hizo esa pregunta, todos en la sala comenzaron a abuchearla. Se escuchó en toda la sala el abucheo y ella no pudo ni siquiera terminar de hablar", relató Zoe.

"Yo me preguntó, ¿este no es un espacio para entender las diferentes opiniones y buscar lugares de convergencia entre nosotras, las mujeres? Y si no se le dio la oportunidad para hablar acá, en las Naciones Unidas, ¿dónde va a tener espacio para hablar?", concluyó.