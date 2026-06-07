De Salta a la Patagonia: los 8 pueblos argentinos elegidos para Best Tourism Villages 2026

Argentina ya definió cuáles serán los pueblos que la representarán en la edición 2026 del programa Best Tourism Villages , una iniciativa impulsada por ONU Turismo que distingue a pueblos de todo el mundo por su patrimonio cultural, sus paisajes y su modelo de desarrollo turístico sostenible.

Tras un proceso de evaluación en el que participaron 56 postulaciones provenientes de 19 provincias, fueron seleccionados ocho destinos que reflejan la diversidad geográfica, histórica y cultural del país.

La elección estuvo a cargo de equipos técnicos especializados, que analizaron aspectos vinculados al patrimonio natural, la preservación de tradiciones, el desarrollo económico local y la experiencia turística que ofrece cada comunidad.

Cuáles son los pueblos argentinos seleccionados

Las localidades elegidas para representar al país son:

Cachi (Salta)

El Trapiche (San Luis)

Mar de las Pampas (Buenos Aires)

Puerto Pirámides (Chubut)

Tafí del Valle (Tucumán)

Villa General Belgrano (Córdoba)

Villa Sanagasta (La Rioja)

Zenón Pereyra (Santa Fe)

Los ocho destinos avanzarán ahora en el proceso internacional que reúne a pueblos de distintos continentes y que busca reconocer experiencias turísticas ligadas a la identidad local y al desarrollo de las comunidades rurales.

el trapiche san luis El Trapiche, San Luis.

Del desierto salteño a las costas patagónicas

Entre los seleccionados se encuentra Cachi, una de las joyas de los Valles Calchaquíes. Rodeada por montañas y paisajes de altura, la localidad se convirtió en uno de los destinos más visitados del norte argentino gracias a su patrimonio histórico y a su cercanía con el Parque Nacional Los Cardones.

También fue elegida Puerto Pirámides, en Chubut, reconocida internacionalmente por el avistaje de ballenas y por ser la única población ubicada dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial.

En Tucumán, Tafí del Valle buscará conquistar al jurado con su combinación de cultura, historia y naturaleza, mientras que Mar de las Pampas aportará la representación de la costa atlántica con su propuesta basada en la conservación ambiental y el turismo de baja escala.

Pueblos con identidad propia

La lista incluye además a Villa General Belgrano, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Córdoba, famoso por su arquitectura de inspiración centroeuropea y su tradición gastronómica.

En La Rioja, Villa Sanagasta apuesta por su patrimonio geológico y arqueológico, donde se destacan los hallazgos de huevos de dinosaurios y sus paisajes serranos.

Por su parte, El Trapiche, en San Luis, sobresale por sus ríos y diques rodeados de naturaleza, mientras que Zenón Pereyra, en Santa Fe, presenta una propuesta vinculada a la historia de la inmigración y al patrimonio arquitectónico local.

Argentina será anfitriona de la ceremonia internacional

Además de contar con ocho representantes en competencia, Argentina tendrá un rol destacado durante esta edición del programa. El país fue elegido como sede de la ceremonia de premiación que se realizará en diciembre y reunirá a delegaciones de distintas partes del mundo y donde se anunciarán los pueblos distinguidos por ONU Turismo durante 2026.

La iniciativa busca promover destinos que conservan su identidad cultural, fortalecen las economías regionales y apuestan por un modelo turístico sostenible, características que hoy posicionan a varios pueblos argentinos entre los candidatos a recibir uno de los reconocimientos más importantes del sector turístico internacional.

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