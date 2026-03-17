"Iniciamos esta guerra por Israel": qué dice la carta de renuncia del Director del Centro Nacional Antiterrorista de Trump

En su carta de renuncia el exfuncionario afirmó que la guerra Estados Unidos - Irán inició debido "a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

El Director del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, Joe Kent, renunció a su cargo este martes luego de la continuidad de la guerra en Medio Oriente que comenzó el 28 de febrero con el lanzamiento de la "Operación Furia Épica" por parte de los Estados Unidos en conjunto con Israel contra la República Islámica de Irán.

Tras casi tres semanas de guerra, Kent expresó públicamente su disconformidad con las presuntas razones para el inicio del conflicto.

joe kent director del centro nacional antiterrorista de estados unidos trump Joe Kent, el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos. X: @joekent16ene19 Qué dice la carta de renuncia del funcionario de Trump "No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán" declaró en el documento que posteó en su cuenta de X y en la que a su vez elogió a Donald Trump y a la Directora Nacional de Inteligencia Tulsi Gabbard argumentando que fue "un honor servir bajo su mando".

Sin embargo, en las razones para su renuncia estableció que "Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

Kent, a su vez, afirmó que "apoyo los valores y las políticas exteriores con las que usted hizo campaña en 2016, 2020 y 2024, y que aplicó durante su primer mandato". No obstante, señaló que hubo un cambio en la actitud del mandatario a partir de junio de 2025, cuando "usted comprendía que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que le arrebataba a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación".