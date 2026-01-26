Israel recuperó el cuerpo del último rehén asesinado por Hamás en Gaza durante la guerra: quién era

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron y repatriaron el cuerpo del sargento Ran Gvili, capturado y asesinado por Hamás el 7 de octubre.

Israel confirmó la recuperación del cuerpo del sargento Ran Gvili, identificado como el último rehén israelí asesinado por Hamás que permanecía en la Franja de Gaza. La noticia fue confirmada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que informó que los restos del joven fueron repatriados a Israel.

Quién era Ran Gvili, el último rehén israelí en Gaza Ran Gvili tenía 24 años y formaba parte de la unidad YASSAM Negev de la Policía de Israel, en el distrito sur. De acuerdo con el Ejército de Israel, el joven era oriundo de la localidad de Meitar y se encontraba en su domicilio recuperándose de una fractura de hombro tras un accidente de motocicleta cuando comenzó el ataque del 7 de octubre de 2023.

Israel recuperó el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén de Hamás Israel recuperó el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén de Hamás. X Durante esa jornada, Gvili se movilizó hacia el kibutz Alumim para defender a su comunidad, a pesar de estar convaleciente. En el trayecto se enfrentó a combatientes armados y participó de los combates en la entrada del kibutz. Fue apodado por los residentes como “el Defensor de Alumim”, en reconocimiento a su intervención durante el asalto. Según los testimonios recabados, fue capturado por las fuerzas de Hamás tras quedarse sin municiones.

Israel recuperó el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén de Hamás Israel recuperó el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén de Hamás. X Cómo recuperaron el cuerpo de Ran Gvili La recuperación del cuerpo se produjo después de un extenso proceso de búsqueda e identificación. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron el cadáver en un cementerio situado en el este de la ciudad de Gaza, donde se habían exhumado aproximadamente 250 cuerpos como parte del operativo. La identificación de Gvili se concretó mediante análisis dentales y dactilares. La familia fue notificada de inmediato.

Captura de pantalla 2026-01-26 113055 El mensaje del Ejército de Israel confirmando la recuperación del cuerpo del último rehén en Gaza. X La operación se desarrolló en el lado israelí de la Línea Amarilla, con participación de ingenieros de combate, expertos forenses y apoyo de inteligencia. De acuerdo con las FDI, desde hace tiempo se contaba con información que indicaba la posible ubicación del cuerpo en ese cementerio. La confirmación final llegó tras nuevas acciones operativas y el aporte de datos entregados por Hamas a través de mediadores.